SKY promove troca-troca de canais em dezembro

Ricardo Marques

A operadora de multisserviços SKY começou a divulgar para seus assinantes algumas das novidades programadas para ocorrer no mês de dezembro. As novidades estão sendo anunciadas através de mensagem de texto enviada para os receptores compatíveis.

A partir do dia 15 de dezembro, os assinantes perderão o acesso aos canais MTV, Paramount Channel e Comedy Central. A decisão de encerrar os canais partiu da programadora, conforme você pode ler aqui.

Para compensar, os clientes receberão três novos canais: SBT News, GE TV e SKY News.  Os dois canais de notícias são inéditos no país, o primeiro é um lançamento do SBT e terá programação em português. Já o SKY News é a versão internacional do canal britânico e programação totalmente em inglês, conforme você leu aqui com exclusividade.

Já o GE TV é o novo canal esportivo do grupo Globo.

