HBO e Telecine: as estreias de sábado (30/5) que valem o play

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O último sábado de junho reserva uma grade de fazer qualquer fã de terror e ficção científica feliz. A partir das 22h do dia 30, Telecine Premium e HBO encerram o mês com dois filmes que, cada um à sua maneira, provam que o horror não precisa de orçamento astronômico para funcionar — mas que quando tem, o resultado pode ser ainda mais assustador. Os dois já estão disponíveis no streaming.

Telecine Premium: Um Lugar Silencioso — Um Dia

Escrito e dirigido por Michael Sarnoski, Um Lugar Silencioso: Um Dia é uma precuela da franquia que acompanha Sam (Lupita Nyong’o), uma mulher que se vê presa em Nova York durante os primeiros momentos da invasão alienígena. Com audição ultra-sensível, as criaturas exterminam qualquer sinal sonoro acima de um sussurro. Ao lado dela, Joseph Quinn e o gato Frodo — o MVP felino mais elogiado da temporada.

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A recepção foi fortemente positiva. O longa registra 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 288 avaliações. O consenso da crítica destaca: “Ancorado pela humanidade bruta de Lupita Nyong’o e Joseph Quinn, esta entrada lateral em ‘Um Lugar Silencioso’ encontra novas notas de terror para tocar em meio ao silêncio.” No IMDb, a nota é 6,3, com Metascore de 68 no Metacritic.

Um crítico do Metacritic resumiu bem o espírito do filme: “O oposto da extensão de franquia sem alma que poderia ter sido, Um Dia entrega uma precuela que eleva a série a novos patamares.” A grande aposta de Sarnoski foi manter o foco no drama humano — Sam não quer apenas sobreviver, ela quer uma última fatia de pizza em Harlem. Essa simplicidade emocional é o que separa o filme de qualquer blockbuster de invasão alienígena comum.

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HBO: Terrifier 3

Quem quiser virar a página do junho com muito mais sangue, a HBO oferece a trilha certa. Escrito e dirigido pelo criador da franquia Damien Leone, Terrifier 3 retoma a história de Sienna (Lauren LaVera) e seu irmão Jonathan (Elliot Fullam), cinco anos após o massacre de Halloween do Palhaço Art. Quando pensavam estar seguros, Art retorna — desta vez para transformar o Natal em um pesadelo.

A franquia que começou com orçamento de quase nada virou um fenômeno. Terrifier 3 custou apenas US$ 2 milhões e faturou muito mais do que isso em seu fim de semana de estreia. A crítica, que historicamente via a série com ceticismo, capitulou: o longa registra 78% no Rotten Tomatoes e 85% de aprovação do público — com mais de 2.500 avaliações verificadas. No IMDb, a nota é 7,0 e o Metacritic pontua 6,5.

O diretor Leone foi elogiado pela crítica especializada como alguém que está “empurrando os limites do horror como ninguém mais faz”. Não é para estômagos sensíveis — mas para quem busca adrenalina pura e efeitos práticos que colocam produções de muito mais dinheiro no bolso, o Palhaço Art entrega.

Silêncio absoluto ou carnificina natalina? A TV paga encerra junho sem dó nem piedade — e com dois filmes muito diferentes para públicos muito específicos.

E você, fecha o mês em silêncio com Lupita ou enfrenta o Natal do Art na HBO?