De surpresa, TNT Sports vira canal na TV paga: Esta é a programação

Uma novidade pegou os assinantes de TV por assinatura de surpresa. A TNT Sports fará a sua estreia oficial como um canal independente na TV paga. A novidade chega, a principio, como um canal temporário com o objetivo principal de repercutir todos os detalhes, bastidores e emoções da Copa do Mundo.
O modelo de transmissão será dinâmico e focado no ambiente digital: a emissora funcionará basicamente levando para a TV fechada as transmissões ao vivo, realizadas no YouTube.
Onde assistir
As principais operadoras do país já começaram a se movimentar para incluir o sinal em suas respectivas grades de programação:
Claro tv+: O canal já está confirmado e garantido na numeração 441.
Sky: A inclusão na grade está prevista para acontecer muito em breve através do canal 591.
Vivo: o canal entrará no número 563.
Oi: a operadora vai lançar o canal no número 169.
A previsão oficial de estreia da TNT Sports linear está agendada para o dia 8 de Junho. Outras operadoras ainda não confirmaram a entrada do canal.
Programação de estreia
Conforme informações preliminares divulgadas pelo canal, a grade diária repetirá uma estrutura fixa.
Na estreia, em 08/06, a programação tem por enquanto três atrações confirmadas, com outros horários que serão definidos e anunciados nos próximos dias. Confira:
08h30: Live do André Henning
09h30: Convocados
11h00: De Placa