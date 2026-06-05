De surpresa, TNT Sports vira canal na TV paga: Esta é a programação

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​Uma novidade pegou os assinantes de TV por assinatura de surpresa. A TNT Sports fará a sua estreia oficial como um canal independente na TV paga. A novidade chega, a principio, como um canal temporário com o objetivo principal de repercutir todos os detalhes, bastidores e emoções da Copa do Mundo.

​O modelo de transmissão será dinâmico e focado no ambiente digital: a emissora funcionará basicamente levando para a TV fechada as transmissões ao vivo, realizadas no YouTube.

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​Onde assistir

​As principais operadoras do país já começaram a se movimentar para incluir o sinal em suas respectivas grades de programação:

​Claro tv+: O canal já está confirmado e garantido na numeração 441.

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​Sky: A inclusão na grade está prevista para acontecer muito em breve através do canal 591.

Vivo: o canal entrará no número 563.

Oi: a operadora vai lançar o canal no número 169.

A previsão oficial de estreia da TNT Sports linear está agendada para o dia 8 de Junho. Outras operadoras ainda não confirmaram a entrada do canal.

​Programação de estreia

​Conforme informações preliminares divulgadas pelo canal, a grade diária repetirá uma estrutura fixa.

​Na estreia, em 08/06, a programação tem por enquanto três atrações confirmadas, com outros horários que serão definidos e anunciados nos próximos dias. Confira:

​08h30: Live do André Henning

​09h30: Convocados

​11h00: De Placa