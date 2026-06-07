Rapidinhas: Fusão bilionária ameaça Nickelodeon, crise no jornalismo da CBS e fadiga do streaming

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O primeiro domingo de junho (7) consolida um cenário de profundas transformações e saturação no mercado de entretenimento digital. Enquanto os grandes conglomerados de mídia tentam costurar fusões astronômicas e reestruturar seus braços de jornalismo sob forte resistência interna, o consumidor dá sinais claros de esgotamento diante da fragmentação de plataformas. Confira os destaques no giro semanal do Além da Tela:

Para salvar fusão de US$ 110 bi, Paramount aceita vender canais infantis

A Paramount Skydance indicou às autoridades regulatórias da União Europeia que está disposta a abrir mão de fatias de seu portfólio infantil para conseguir aprovação na compra da Warner Bros. Discovery. O principal ponto de atrito em Bruxelas é o monopólio que a fusão criaria no continente, unindo a força colossal da Nickelodeon com os ativos do Cartoon Network. Apesar da migração em massa para o streaming, os canais lineares infantis ainda representam uma mina de ouro em receitas publicitárias locais na Europa.

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Crise na CBS News: Correspondente icônico pede demissão de chefona

Os bastidores da CBS News (controlada pela Paramount Skydance) pegaram fogo. Scott Pelley, lendário correspondente do prestigiado jornalístico 60 Minutes, deu uma entrevista bombástica ao The New York Times exigindo a destituição de Bari Weiss do comando da divisão de notícias. Em um desabafo emocional, Pelley acusou a executiva de não entender nada de linguagem televisiva e de implantar um viés político sutil que mina a respeitabilidade histórica da emissora. “Precisamos de supervisão adulta”, disparou o jornalista.

Fadiga do Streaming: Média por lar volta a passar de 10 serviços

O novo relatório Video Trends, divulgado pela TiVo, confirmou o que muita gente já sente no bolso: a experiência de assistir TV ficou complicada demais. O estudo aponta que a média por residência voltou a registrar dois dígitos, com os usuários dividindo sua atenção entre 6,7 serviços pagos e 3,6 plataformas gratuitas (FAST). O gasto médio mensal disparou para US$ 161 (cerca de R$ 900), fazendo saltar o número de pessoas que admitem sofrer com a fadiga de assinaturas e com a dificuldade de gerenciar tantas senhas.

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História: Sony CV-2000 completou 61 anos de revolução doméstica

Em um dia como hoje, em junho de 1965, a Sony dava um salto histórico ao lançar no mercado americano o CV-2000 Videocorder, um dos primeiros gravadores de videocassete domésticos do mundo. Custando a fortuna de US$ 995 para a época, a máquina de rolo aberto usava fita magnética e gravava até 30 minutos em preto e branco. O feito do engenheiro Nobutoshi Kihara democratizou o audiovisual, tirando a tecnologia de gravação do monopólio das redes de TV e permitindo que as famílias gravassem a programação do sofá de casa.

Amazon lança serviço Prime na África do Sul de olho no comércio global

A Amazon oficializou a chegada do seu programa de benefícios Prime ao mercado da África do Sul. Por um valor mensal agressivo de aproximadamente R$ 18 reais (em conversão direta), os consumidores locais passam a ter direito a frete gratuito no e-commerce e acesso ao catálogo do Prime Video, incluindo produções originais e conteúdos com forte identidade regional, como o documentário Rise: The Siya Kolisi Story. O movimento garante ainda a estreia do país no festival de compras Prime Day, agendado para o fim de junho.

Adeus: Ator Patrick Godfrey, de “Doctor Who”, morre aos 93 anos

O veterano ator britânico Patrick Godfrey faleceu pacificamente em sua residência, cercado pela família. Com uma carreira impecável e mais de 150 créditos na TV, cinema e teatro, Godfrey era muito querido pelos fãs de ficção científica por suas participações na era clássica de Doctor Who (como Tor em 1966 e Major Cosworth em 1971). Ele também acumulou papéis marcantes em superproduções como His Dark Materials, Les Misérables e no aclamado filme A Room with a View.

Emissora pública da Turquia fecha maior pedido de unidades móveis UHD

A integradora alemã Broadcast Solutions finalizou um contrato histórico com a rede pública turca TRT para o fornecimento de oito unidades móveis de transmissão externa de última geração. O pacote inclui dois mega-reboques com suporte para até 23 câmeras Ultra HD (UHD) e seis caminhões médios para 12 câmeras. A renovação maciça da frota visa garantir uma cobertura técnica de excelência para as próximas competições de futebol europeu e para a iminente cúpula da OTAN em Ancara, em julho.

A+E Precision: Nova métrica unifica TV paga e streaming na América Latina

Para tentar conter a fragmentação do mercado publicitário, a programadora A+E Networks lançou a solução de medição A+E Precision na América Latina. A ferramenta unifica o planejamento de campanhas entre TV linear, Connected TV, branded content e redes sociais. O sistema estará disponível não apenas para os canais da casa (A&E, History, Lifetime), mas também para o portfólio da AMC Networks International (como Film & Arts e elGourmet), permitindo que agências meçam resultados reais de forma integrada.

Roku Channel reorganiza canais de cinema e esportes no Brasil

A plataforma de streaming gratuita Roku Channel promoveu uma série de ajustes em sua grade de canais lineares digitais no Brasil. O serviço adicionou as emissoras Filmelier TV Paixão (VC 447) e Film+TV (VC 364) ao seu cardápio de variedades. Para acomodar as novidades e otimizar a navegação do usuário, o canal Filmelier TV Vida Real foi remanejado para o número 363, enquanto o sinal esportivo da NSports passou a ocupar o line-up no número 263.