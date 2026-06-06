TNT Sports voltou à TV por assinatura — mas não vai transmitir a Copa

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Quando a Warner Bros. Discovery anunciou que a TNT Sports teria um canal próprio na TV por assinatura durante a Copa do Mundo 2026, a reação imediata foi de surpresa — e a segunda, de decepção. Oito anos após encerrar as atividades do Esporte Interativo, a WBD recolocou a marca nas operadoras, mas sem o que realmente importaria para o torcedor: os jogos.

Quem vai transmitir as partidas é o Grupo Globo, com 55 jogos incluindo TV aberta, e a CazéTV, com todos os 104 — 49 deles em exclusivo no streaming, além do SBT. À TNT Sports coube o espaço entre os jogos. Análise, debate, entretenimento, coletiva da seleção. Jornalismo esportivo de qualidade, certamente. Mas canal de Copa sem jogo de Copa é como churrasco sem carne: dá pra fazer, mas alguém vai reclamar.

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A grade existe — e não é ruim

Isso dito, a programação tem substância. André Henning abre o dia às 8h30 com sua Live de análise, direto dos Estados Unidos. Às 9h30, Convocados reúne Taynah Espizona com Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler. Às 11h, Victor Lopes comanda o De Placa. Às segundas, às 19h, De Zero a Dez entra com debates sobre os destaques da rodada. Programas especiais como Prorrogação, Mano a Mano e o novo Radar do Hexa completam a grade em horários variáveis.

A previsão é de pelo menos dez horas de transmissão ao vivo por dia. É uma operação robusta — e o elenco é de primeiro nível. O problema não é o que vai ao ar. É o que não vai.

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Território, não conteúdo

O canal foi criado para ampliar o alcance da marca e reforçar as entregas comerciais previstas para o período do torneio. Traduzindo: é uma ação de presença de marca mais do que uma oferta de conteúdo para o assinante. A WBD quer estar no guia eletrônico das operadoras durante seis semanas de Copa, aparecer na busca de quem procura “Copa do Mundo” no controle remoto e lembrar ao mercado publicitário que a TNT Sports existe e tem audiência.

É uma estratégia legítima. Mas convém ser honesto sobre o que ela é.

Depois da final, em 20 de julho, não há planos para manter o canal ativo. A janela fecha, o sinal some e as operadoras voltam ao normal. O que fica é a pergunta que a WBD claramente quer que o mercado faça: e se ficasse?

Onde encontrar

Sky: canal 591 (também no app Sky+)

Vivo: canal 563

Oi TV: canal 169

Claro: canal 441 (ativação entre 8 e 12 de junho)

Watch: via aplicativo

YouTube: canal TNT Sports, com mais de 13 milhões de inscritos

Vale a pena acompanhar a TNT Sports durante a Copa mesmo sem jogos na grade — ou você vai direto para onde a bola rola?