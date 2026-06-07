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Grátis no streaming: Pluto TV prepara programação para assistir a dois

No dia 12 de junho, os canais de Cine Romance e Cine Comédia Romântica exibem clássicos do gênero para assistir a dois

Por Guilherme Santos
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O Dia dos Namorados está chegando e a Pluto TV, plataforma de streaming de televisão aberta por internet (FAST) gratuita, preparou o plano perfeito para os casais que preferem comemorar a data colados no sofá. No dia 12 de junho, o serviço exibirá uma programação especial e ininterrupta dividida entre dois de seus canais de filmes: Pluto TV Cine Romance e Pluto TV Cine Comédia Romântica.

A seleção reúne desde dramas intensos e emocionantes até comédias leves que marcaram os anos 2000. Confira abaixo os filmes que comandam o especial em cada canal:

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Pluto TV Cine Romance

Para quem busca histórias profundas, reviravoltas emocionais e grandes declarações de amor, o canal preparou uma lista de peso para o dia 12 de junho:

  • Amor e Outras Drogas

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  • Um Amor Para Recordar

  • Proposta Indecente

  • Um Porto Seguro

  • Antes que Termine o Dia

  • A Força do Destino

Pluto TV Cine Comédia Romântica

Se a ideia do casal é celebrar a data com muitas risadas, confusões divertidas e finais felizes clássicos, a grade de programação trará os seguintes títulos:

  • Ela é o Cara

  • Recém Chegada

  • A Família da Noiva

  • Qual seu número?

  • Show de Vizinha

  • Monte Carlo

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