Grátis no streaming: Pluto TV prepara programação para assistir a dois

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O Dia dos Namorados está chegando e a Pluto TV, plataforma de streaming de televisão aberta por internet (FAST) gratuita, preparou o plano perfeito para os casais que preferem comemorar a data colados no sofá. No dia 12 de junho, o serviço exibirá uma programação especial e ininterrupta dividida entre dois de seus canais de filmes: Pluto TV Cine Romance e Pluto TV Cine Comédia Romântica.

A seleção reúne desde dramas intensos e emocionantes até comédias leves que marcaram os anos 2000. Confira abaixo os filmes que comandam o especial em cada canal:

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Pluto TV Cine Romance

Para quem busca histórias profundas, reviravoltas emocionais e grandes declarações de amor, o canal preparou uma lista de peso para o dia 12 de junho:

Amor e Outras Drogas Publicidade

Um Amor Para Recordar

Proposta Indecente

Um Porto Seguro

Antes que Termine o Dia

A Força do Destino

Pluto TV Cine Comédia Romântica

Se a ideia do casal é celebrar a data com muitas risadas, confusões divertidas e finais felizes clássicos, a grade de programação trará os seguintes títulos:

Ela é o Cara

Recém Chegada

A Família da Noiva

Qual seu número?

Show de Vizinha

Monte Carlo