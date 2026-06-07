Grátis no streaming: Pluto TV prepara programação para assistir a dois

O Dia dos Namorados está chegando e a Pluto TV, plataforma de streaming de televisão aberta por internet (FAST) gratuita, preparou o plano perfeito para os casais que preferem comemorar a data colados no sofá. No dia 12 de junho, o serviço exibirá uma programação especial e ininterrupta dividida entre dois de seus canais de filmes: Pluto TV Cine Romance e Pluto TV Cine Comédia Romântica.
A seleção reúne desde dramas intensos e emocionantes até comédias leves que marcaram os anos 2000. Confira abaixo os filmes que comandam o especial em cada canal:
Pluto TV Cine Romance
Para quem busca histórias profundas, reviravoltas emocionais e grandes declarações de amor, o canal preparou uma lista de peso para o dia 12 de junho:
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Amor e Outras DrogasPublicidade
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Um Amor Para Recordar
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Proposta Indecente
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Um Porto Seguro
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Antes que Termine o Dia
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A Força do Destino
Pluto TV Cine Comédia Romântica
Se a ideia do casal é celebrar a data com muitas risadas, confusões divertidas e finais felizes clássicos, a grade de programação trará os seguintes títulos:
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Ela é o Cara
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Recém Chegada
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A Família da Noiva
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Qual seu número?
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Show de Vizinha
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Monte Carlo