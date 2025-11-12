SKY prepara lançamento de canal inédito no país

Os assinantes da SKY e da plataforma de streaming SKY+ terão uma novidade de peso em breve em suas grades de programação. A operadora de TV por assinatura confirmou que está em fase de testes técnicos o lançamento do SKY NEWS, um dos canais de notícias mais renomados e premiados do mundo.

O canal está sendo preparado para entrar no ar no Brasil e na plataforma de vídeo sob demanda da operadora, a SKY+, adicionando uma opção de peso ao lineup de notícias internacionais da empresa.

Em contato, a SKY confirmou que o canal será disponibilizado para seus clientes em breve, mas não revelou a data exata de inclusão na grade. A fase de testes técnicos indica que a estreia está próxima, preparando a infraestrutura para a transmissão estável.

O Sky News é um canal de televisão britânico de notícias 24 horas (free-to-air no Reino Unido) conhecido por sua cobertura abrangente e por ser o primeiro canal europeu do seu gênero, lançado em 1989. O canal é de propriedade do Sky Group, uma divisão da gigante de telecomunicações norte-americana Comcast.

Com o slogan “First for breaking news” (O primeiro a dar as notícias), o canal oferece cobertura em tempo real de eventos globais, notícias políticas, economia, esportes e variedades. É amplamente reconhecido pela qualidade de seu jornalismo, tendo sido nomeado Canal de Notícias do Ano pelo Royal Television Society (RTS) diversas vezes, incluindo vários anos consecutivos.

O canal que deve ser distribuído no Brasil é, provavelmente, a versão Sky News International, que transmite o sinal do Reino Unido para o público de fora do país, geralmente sem os anúncios britânicos e com boletins de notícias internacionais e meteorologia ao final de cada bloco de meia hora.

A chegada do SKY NEWS reforça a oferta de jornalismo global da SKY, que já conta com outras grandes marcas internacionais, como a BBC World News.