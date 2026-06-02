Times Brasil CNBC lança o Times CNBC Sports com Celso Cardoso

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O canal de jornalismo de negócios Times Brasil | CNBC anunciou o lançamento de sua mais nova aposta editorial para o mercado brasileiro. Estreia na próxima segunda-feira o Times | CNBC Sports, atração diária totalmente voltada para cobrir a Copa do Mundo sob a perspectiva da indústria esportiva, das estratégias de mercado e dos gigantescos impactos econômicos gerados pelo maior evento de futebol do planeta.

O projeto contará com duas edições diárias na televisão, sendo transmitido às 13h e às 20h30, além de ter distribuição multiplataforma nos canais digitais do grupo. O objetivo é conectar esporte a temas como investimentos, mídia, consumo, direitos de transmissão e os bastidores comerciais que movimentam bilhões de dólares.

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A apresentação do programa ficará a cargo de Celso Cardoso, jornalista consagrado com mais de 30 anos de carreira e ampla bagagem na TV aberta, onde marcou época na tradicional Mesa Redonda da TV Gazeta.

“Não se trata apenas de entretenimento. É negócio! E por isso tem que ser tratado com credibilidade jornalística e seriedade, sem perder de vista a emoção que sustenta a máquina”, destaca Celso Cardoso.

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Para somar inteligência de mercado à cobertura, o analista esportivo Cacá Bueno também está confirmado no projeto. Ele trará visões aprofundadas sobre o comportamento do ecossistema corporativo esportivo e os bastidores financeiros de uma das indústrias que mais crescem no mundo contemporâneo.

O Times | CNBC Sports trabalhará de forma integrada com a rede da CNBC Internacional, contando com repórteres e enviados especiais espalhados pelos países-sede do torneio.

Um dos grandes trunfos da cobertura externa será a participação especial do influenciador e empresário Lucas Tylty. Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, Tylty estará baseado nos Estados Unidos acompanhando de perto os bastidores da Copa, o comportamento dos torcedores locais, o entretenimento e as ativações de grandes marcas globais.

O formato do programa é diretamente inspirado nos modelos de cobertura econômica de eventos esportivos consagrados pela CNBC nos Estados Unidos e Europa.