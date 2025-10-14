Paramount encerra diversos canais em vários países

Publicidade

O mercado brasileiro de TV por assinatura está prestes a perder alguns de seus canais mais tradicionais. A Paramount Global, recentemente adquirida pela Skydance Media, decidiu encerrar a operação de todos os seus canais lineares no Brasil, como MTV, Nickelodeon, Comedy Central e o próprio Paramount.

A decisão, confirmada por fontes do mercado e publicada pelo Na Telinha e TELA VIVA, implica que sete canais serão retirados da grade das operadoras a partir de 31 de dezembro de 2025. A lista inclui MTV, MTV Live, MTV 00s, Nickelodeon, Nick Jr, Comedy Central e Paramount.

É importante ressaltar que, enquanto o Brasil terá o encerramento total dos canais, a Paramount manterá quatro canais lineares abertos no restante da América Latina (MTV, Comedy Central, Nickelodeon e Nick Jr.), adotando uma redução menos radical em outros mercados.

Publicidade

Já no Reino Unido, a empresa decidiu descontinuar cinco canais musicais: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live deixarão de existir.