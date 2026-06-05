HBO e Telecine: Vale dar o play neste final de semana (6/6)?

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O primeiro fim de semana de junho chegou com programação reforçada nos dois canais. A partir das 22h do sábado, dia 6, Telecine Premium e HBO servem públicos bem diferentes — quem busca reflexão espiritual ou quem quer mergulhar de vez em uma das séries mais comentadas dos últimos meses. E a HBO ainda jogou uma carta a mais: maratona especial para o feriadão.

Telecine Premium: A Última Ceia

Dirigido por Mauro Borrelli, A Última Ceia (2025) revisita os últimos dias de Jesus sob o olhar de seus discípulos — centrando a narrativa nos bastidores da refeição que dá título ao filme. A tensão entre lealdade e traição conduz a trama, com Jamie Ward no papel de Jesus, James Oliver Wheatley como Pedro, e Robert Knepper e James Faulkner em papéis de apoio.

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Com 114 minutos, o longa arrecadou US$ 6,6 milhões nos Estados Unidos — resultado sólido para um drama de tema religioso fora do circuito mainstream. A resposta do público nas salas foi entusiasmada: o filme recebeu nota A– no CinemaScore, métrica que reflete a satisfação da plateia na estreia. Já entre a crítica especializada, o panorama é mais dividido: o longa acumula 5,2 no IMDb com avaliações polarizadas, e 80% de aprovação do público no Rotten Tomatoes — uma divisão clássica entre quem vai ao cinema movido pela fé e quem avalia pela régua cinematográfica.

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HBO: Maratona de Rivalidade Ardente

A HBO aproveitou o feriadão para antecipar os episódios finais de um dos maiores fenômenos do streaming de 2025. Na sexta, dia 5, o canal exibe os três primeiros episódios da série. No sábado, a maratona continua a partir das 21h com os episódios 4, 5 e 6 — encerrando a primeira temporada completa em dois dias.

Baseada no romance de Rachel Reid e desenvolvida pelo showrunner Jacob Tierney, Rivalidade Ardente (Heated Rivalry) acompanha Shane Hollander e Ilya Rozanov, dois astros do hóquei no gelo que mantêm um romance secreto por anos enquanto disputam a glória no gelo. Protagonizada por Hudson Williams e Connor Storrie, a série canadense é distribuída globalmente pela HBO Max.

Os números são difíceis de ignorar. A série acumula 96% de aprovação da crítica e 88% do público no Rotten Tomatoes. No IMDb, a nota geral da série é 8,9 — e o episódio 5 se tornou o episódio de série com maior nota do ano de 2025 na plataforma. O consenso da crítica no Rotten Tomatoes resume: “Jacob Tierney adapta os romances de Rachel Reid com verdadeira intenção queer, transformando Rivalidade Ardente em um vencedor absoluto.”

A série também extrapolou a TV: o sucesso levou os protagonistas Hudson Williams e Connor Storrie a conduzir a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão, e o interesse pelo hóquei no gelo cresceu visivelmente no Brasil após a estreia local em fevereiro. Uma segunda temporada já está confirmada.

Drama sagrado ou romance no gelo? O fim de semana longo permite — e recomenda — os dois.

E você, vai começar o mês com A Última Ceia ou entra de cabeça na maratona de Rivalidade Ardente?