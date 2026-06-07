Cinemas: He-Man surpreendeu, Todo Mundo em Pânico 6 apanhou da crítica (4/6)

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

A primeira quinta-feira de junho (4) trouxe uma cartela generosa e eclética para os cinemas brasileiros: 12 títulos que vão de nostalgia dos anos 80 a body horror de Cannes, passando por fenômeno viral do YouTube, animação nordestina e uma fantasia gótica com 100% no Rotten Tomatoes. O Além da Tela garimpou as notas da crítica internacional para ajudar na escolha.

He-Man voltou — e dessa vez funcionou

Mestres do Universo (Masters of the Universe, EUA) é a grande aposta comercial da semana. Dirigido por Travis Knight (Bumblebee), o filme coloca Nicholas Galitzine como o príncipe Adam que precisa se tornar He-Man para salvar Eternia do vilão Esqueleto, vivido por Jared Leto. Alison Brie, Camila Mendes e Idris Elba completam o elenco.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

O público abraçou o filme, com nota de audiência de 88% no Rotten Tomatoes — recorde absoluto entre todos os filmes da franquia em 41 anos de história. O consenso crítico no RT elogia o roteiro autoirônico e o elenco entusiasmado, chamando o filme de uma aventura que encontra humanidade em He-Man. A nota dos críticos é 74% com 53 reviews, bem acima do desastroso 21% da versão de 1987 com Dolph Lundgren. A trilha sonora de Daniel Pemberton também coleciona elogios. Distribuição: Sony. Com exibição em IMAX. Classificação: 14 anos.

Todo Mundo em Pânico 6: a crítica chorou, o público riu

Todo Mundo em Pânico (Scary Movie, EUA) marca o retorno da franquia de paródia após 13 anos. Pela primeira vez desde Todo Mundo em Pânico 2 (2001), os irmãos Wayans estão de volta tanto no elenco quanto nos bastidores. Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall reformam o quarteto original para satirizar Sinners, Corra!, Pânico e tudo que o terror produziu na última década.

Publicidade

No Rotten Tomatoes, o filme amarga 30% dos críticos e 37 no Metacritic — mas para a franquia, isso é quase um elogio: Todo Mundo em Pânico 5 parou em 4%. O público, por outro lado, deu generosos 71%, com espectadores descrevendo o filme como hilário. A projeção de bilheteria aponta para uma abertura acima de US$ 40 milhões — resultado sólido para uma comédia R-rated. Distribuição: Paramount. Classificação: 18 anos.

O fenômeno da internet que liderou a bilheteria

The Amazing Digital Circus: O Último Ato chegou como exibição especial nos cinemas (distribuição Cinemark no Brasil) e deu um show. A animação liderou a bilheteria de quinta-feira nos EUA com US$ 7,8 milhões em pré-estreias, superando inclusive Todo Mundo em Pânico.

O filme — que combina os episódios 8 e 9 da série viral criada por Gooseworx — conquistou 94% de audiência no RT com mais de mil avaliações, e 97% dos críticos no Tomatometer. A série animada independente, sobre humanos presos em um jogo de vídeo dos anos 1990 controlados por uma IA onipotente, acumula mais de um bilhão de visualizações no YouTube. Classificação: 12 anos.

A fantasia perfeita que ninguém conhece

100 Noites de Desejo (100 Nights of Hero, Reino Unido) pode ser a joia escondida da semana. O filme manteve 100% no Rotten Tomatoes ao longo de semanas, com críticos elogiando o design de produção de conto de fadas, o roteiro excêntrico e as performances do elenco.

Baseada na graphic novel de Isabel Greenberg, a história se passa em um mundo medieval onde mulheres são proibidas de ler e escrever. Maika Monroe (Longlegs, It Follows) vive uma noiva cuja fidelidade é testada pelo marido, enquanto Emma Corrin interpreta sua dama de companhia e Nicholas Galitzine, o sedutor convidado. Charli XCX, Richard E. Grant e Felicity Jones completam o elenco. No IMDb, a nota é 5.9, mas a discrepância com o RT sugere um filme que conquista mais a crítica especializada do que o grande público. Distribuição: Paris. Classificação: 14 anos.

Ducournau após a Palma de Ouro: nem tudo que reluz é Titane

Alpha (França/Bélgica), de Julia Ducournau, chega ao Brasil pela O2 Play. A diretora que ganhou a Palma de Ouro em 2021 com Titane volta ao body horror com a história de uma adolescente de 13 anos cuja vida desmorona depois de fazer uma tatuagem com agulha possivelmente contaminada — tudo ambientado na epidemia de AIDS dos anos 1980.

No Rotten Tomatoes, o filme registra 56% com 63 críticas. O consenso reconhece performances fortes e um final visualmente impactante, mas aponta estrutura irregular e desequilíbrio entre os elementos fantásticos e realistas. Com Tahar Rahim, Golshifteh Farahani e a estreante Mélissa Boros. Classificação: 18 anos.

Bluey nos cinemas — sim, para a alegria dos pais

Bluey no Cinema – Coleção Momentos de Diversão com Amigos (Austrália) não é um filme inédito, mas uma compilação de episódios da série animada mais amada do momento, exibida pela Cinépolis. Para pais de crianças pequenas, é basicamente uma sessão de terapia com pipoca.

Cinema nacional

Cordélicos — A Origem do Cabra da Peste (Brasil) — Animação de Ale McHaddo inspirada na cultura nordestina e no cordel. Distribuição: Retrato Filmes. Classificação: 10 anos.

(Brasil) — Animação de Ale McHaddo inspirada na cultura nordestina e no cordel. Distribuição: Retrato Filmes. Classificação: 10 anos. Dolores (Brasil/França) — Drama de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes com Carla Ribas e Naruna Costa. Distribuição: California Filmes. Classificação: 14 anos.

(Brasil/França) — Drama de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes com Carla Ribas e Naruna Costa. Distribuição: California Filmes. Classificação: 14 anos. Labirinto dos Garotos Perdidos (Brasil) — Suspense fantástico de Matheus Marchetti. Distribuição: Filmicca. Classificação: 18 anos.

Completando a cartela

Olhe o Mar (Regarde, França) — Drama com Audrey Fleurot e Dany Boon. Distribuição: Autoral Filmes. Classificação: 14 anos.

(Regarde, França) — Drama com Audrey Fleurot e Dany Boon. Distribuição: Autoral Filmes. Classificação: 14 anos. O Bolo do Presidente (The President’s Cake, Iraque/Catar/EUA) — Drama iraquiano. Distribuição: Kajá Filmes.

(The President’s Cake, Iraque/Catar/EUA) — Drama iraquiano. Distribuição: Kajá Filmes. E Seus Filhos Depois Deles (Leurs Enfants après eux, França) — Drama premiado em Veneza, em segunda semana de exibição. Distribuição: Imovision. Classificação: 18 anos.

He-Man surpreendeu, Scary Movie dividiu e um desenho do YouTube liderou a bilheteria. Qual filme da semana você vai (ou já foi) conferir? Conta nos comentários!