Junho: Confira as principais novidades da HBO na TV paga

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O canal de TV por assinatura HBO preparou alguns especiais para as noites de sábado de seus assinantes no mês de junho. A principal sessão de cinema do canal vai ao ar todo sábado, sempre a partir das 22h.

No primeiro final de semana do mês, no dia 6 de junho, o canal aproveita o feriadão para exibir uma maratona especial da série Rivalidade Ardente. A partir das 21h, o público acompanha em maratona os episódios 4, 5 e 6. Shane Hollander e Ilya Rozanov são estrelas do hóquei no gelo que vivem um romance secreto por anos. Entre a rivalidade em campo e a busca pela glória, os dois lutam para entender os sentimentos que os conectam. Os três primeiros episódios serão exibidos na sexta, dia 5.

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A estreia do dia 13 de junho ainda não foi oficialmente divulgada pelo canal.

Já no sábado, dia 20 de junho, o canal preparou uma mega maratona especial com a franquia “Velozes e Furiosos“. A maratona começa às 7h50 com Velozes e Furiosos (2001) e termina com a exibição de Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw a partir de 0h50 (já na madrugada de domingo). Ao longo do dia, o público acompanha todos os filmes em sequência.

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Fechando o mês, o canal exibe o longa Sting: Aranha Assassina. Depois de criar em segredo uma aranha incrivelmente talentosa, Charlotte, de 12 anos, deve enfrentar os fatos sobre seu animal de estimação – e lutar pela sobrevivência de sua família.