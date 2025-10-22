Xsports bate recorde de audiência com 2,2 milhões de espectadores

Publicidade

O canal Xsports celebra mais uma marca impressionante: no último fim de semana, 18 de outubro, a emissora alcançou mais de 2,2 milhões de espectadores em um único dia, segundo dados da Kantar IBOPE Media. Embalado pelo sucesso, o canal de TV aberta com programação 100% esportiva reforça sua grade com a estreia de novos torneios de basquete e futebol.

Futebol Feminino Continental e Copa da Argentina

O Xsports segue investindo forte no futebol feminino e estreia uma nova competição internacional. A Liga de Naciones Femenina, que reúne nove seleções sul-americanas e vale duas vagas diretas para a Copa do Mundo Feminina da FIFA, terá jogos exclusivos:

Sábado, 25 de Outubro (19h50): Argentina x Paraguai

Sábado, 25 de Outubro (21h40): Colômbia x Peru

Vale a pena notar que o Brasil não participa da Liga de Naciones por já estar classificado para o Mundial de 2027 como país-sede.

Para os fãs do futebol sul-americano, a Copa da Argentina terá suas semifinais transmitidas ao vivo:

Quinta-feira, 23 de Outubro (21h10): Belgrano x Argentinos Juniors

Sexta-feira, 24 de Outubro (22h10): Independiente Rivadavia x River Plate

Thiago Garcia, diretor comercial da Xsports, comemorou o momento do canal e o investimento na grade. “Manter o futebol feminino, que tem trazido ótimos resultados, e iniciar o NBB — principal torneio de basquete do país, reforça nosso compromisso em levar cada vez mais esporte de qualidade à TV aberta”, afirmou.