HBO e Telecine: Vale dar o play neste final de semana (13/6)?

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A grade do dia 13 de junho não teria como ser mais brasileira de um lado e mais hollywoodiana do outro. A partir das 22h, Telecine Premium e HBO servem públicos completamente distintos, comédia musical carioca com trilha de pagode ou terror de ação ensanguentado num arranha-céu nova-iorquino. Os dois já estão disponíveis no streaming para quem não quiser esperar o horário nobre.

Telecine Premium: Deixa Acontecer

Dirigido por Natalia Grimberg e com roteiro de Renata Corrêa, Deixa Acontecer é uma comédia romântica musical produzida pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. A trama mistura dois mundos improváveis: Marina (Paola Antonini), uma jovem mineira aprovada numa faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, e João Mendes (João Vitor Silva), astro do pagode que enfrenta uma crise pessoal e profissional em meio a um cancelamento público. O que começa como um namoro de fachada, estratégia de relações públicas do cantor, vai se transformando em algo que nenhum dos dois planejou.

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O elenco é generoso: Douglas Silva, Klara Castanho, Lais Lage, Mariana Ximenes, Camila Morgado, Danton Mello e Débora Lamm completam o time principal, com participações especiais de Dudu Nobre, Arlindinho, Marvvila, Vitinho e Feyjão na trilha sonora. A cantora Iza também aparece no filme como ela mesma e não por acaso: ela e João Vitor Silva assumiram o namoro no Carnaval de 2026, após se aproximarem durante as gravações.

Inspirado na canção eternizada pelo Grupo Revelação, o pagode funciona como fio condutor da narrativa, João Vitor Silva interpreta versões de sucessos conhecidos e músicas inéditas criadas especialmente para o longa, como “Clareia” e “O Brabo”. O filme também coloca no centro uma protagonista com deficiência física, apresentada sem paternalismos: a roteirista Renata Corrêa quis apresentar uma personagem que vive seus conflitos, sonhos e relacionamentos sem ser definida apenas por sua deficiência.

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HBO: Eles Vão Te Matar

Do outro lado da grade, a HBO não tem nada de musical. Dirigido pelo russo Kirill Sokolov, Eles Vão Te Matar acompanha Asia (Zazie Beetz), uma ex-presidiária que responde a um anúncio de governanta no Virgil, um misterioso arranha-céu de luxo em Nova York onde moradores desaparecem há décadas, dominado por uma seita satânica. O que começa como thriller de sobrevivência rapidamente vira uma batalha campal de humor negro e gore desavergonhado.

O filme é o primeiro projeto do estúdio de horror Nocturna, criado por Andy e Barbara Muschietti, a dupla por trás de It e It: Capítulo 2, com distribuição pela Warner Bros. Pictures. Sokolov, apelidado de “Tarantino russo” pela crítica, deixou suas referências explícitas na tela.

A recepção foi dividida, mas animada. O longa acumula 66% de aprovação no Rotten Tomatoes, com o público em 80%. No Metacritic, a nota é 50, categoria “misto ou mediano”. O consenso da crítica resume bem o tom: “Uma batalha campal hiper-estilizada com cenário gótico vívido, a estrutura cíclica pode se tornar repetitiva, mas uma feroz Zazie Beetz mantém o banho de sangue infectantemente divertido.” Para quem curte o gênero, é exatamente o que promete.