Claro tv+ abre 16 canais no app com esporte, jornalismo e mais

Com a Copa do Mundo 2026 em curso, a Claro tv+ expandiu o acesso a canais dentro do seu aplicativo. A lista inclui 16 sinais disponíveis sem custo adicional para clientes com o app ativo, um mix de jornalismo, esporte, TV pública e emissoras internacionais que cobre boa parte do que um assinante pode precisar durante o torneio.
O destaque de ocasião é o TNT Sports, que estreou um canal temporário dedicado à cobertura da Copa do Mundo 2026 na Claro pelo canal 441, com programação prevista entre 8 e 12 de junho e que, segundo a empresa, seguirá no ar até 20 de julho, data do encerramento do torneio. O canal reúne programas como Live do André Henning, Convocados, Radar do Hexa e Prorrogação, com equipe posicionada nos Estados Unidos.
O que está aberto no app
A lista completa de canais disponíveis no Claro tv+ app inclui:
- Esporte: TNT Sports, NSports
- Jornalismo nacional: GloboNews, CNN Brasil, BandNews, JPNews, Record News
- TV pública e institucional: TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, Canal Gov, Canal Educação
- Variedade e religioso: Fonte TV, Novo Tempo
- Internacional: BBC News, SIC Internacional
O NSports, por exemplo, está incluso em todos os planos Claro tv+, no canal 566, com cobertura de esportes olímpicos em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. O canal também confirmou participação nas transmissões da Copa do Mundo 2026, em parceria com o SBT, com direito a 32 partidas, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira.
Copa como catalisador
A Claro não é a única a aproveitar o momento. A TNT Sports distribuiu seu canal especial pela Claro, Sky, Vivo e Oi TV simultaneamente, com transmissão paralela pelo YouTube, o que reforça a tendência de usar o Mundial como alavanca para expandir presença multiplataforma.
Clientes de internet banda larga Claro, celular ou mesmo não-assinantes de TV já podiam acessar parte do conteúdo do app via sinal aberto ou pelo Claro Vídeo. A janela de canais agora aberta amplia essa lógica: quem tem o app instalado e uma conta Claro ativa encontra uma grade de notícias e esporte mais robusta do que o habitual.
Você já usa o app Claro tv+ para acompanhar a Copa? Qual canal desta lista você acha mais útil?