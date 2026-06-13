Claro tv+ abre 16 canais no app com esporte, jornalismo e mais

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Com a Copa do Mundo 2026 em curso, a Claro tv+ expandiu o acesso a canais dentro do seu aplicativo. A lista inclui 16 sinais disponíveis sem custo adicional para clientes com o app ativo, um mix de jornalismo, esporte, TV pública e emissoras internacionais que cobre boa parte do que um assinante pode precisar durante o torneio.

O destaque de ocasião é o TNT Sports, que estreou um canal temporário dedicado à cobertura da Copa do Mundo 2026 na Claro pelo canal 441, com programação prevista entre 8 e 12 de junho e que, segundo a empresa, seguirá no ar até 20 de julho, data do encerramento do torneio. O canal reúne programas como Live do André Henning, Convocados, Radar do Hexa e Prorrogação, com equipe posicionada nos Estados Unidos.

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O que está aberto no app

A lista completa de canais disponíveis no Claro tv+ app inclui:

Esporte : TNT Sports, NSports

: TNT Sports, NSports Jornalismo nacional : GloboNews, CNN Brasil, BandNews, JPNews, Record News

: GloboNews, CNN Brasil, BandNews, JPNews, Record News TV pública e institucional : TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, Canal Gov, Canal Educação

: TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, Canal Gov, Canal Educação Variedade e religioso : Fonte TV, Novo Tempo

: Fonte TV, Novo Tempo Internacional: BBC News, SIC Internacional

O NSports, por exemplo, está incluso em todos os planos Claro tv+, no canal 566, com cobertura de esportes olímpicos em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro. O canal também confirmou participação nas transmissões da Copa do Mundo 2026, em parceria com o SBT, com direito a 32 partidas, incluindo todos os jogos da Seleção Brasileira.

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Copa como catalisador

A Claro não é a única a aproveitar o momento. A TNT Sports distribuiu seu canal especial pela Claro, Sky, Vivo e Oi TV simultaneamente, com transmissão paralela pelo YouTube, o que reforça a tendência de usar o Mundial como alavanca para expandir presença multiplataforma.

Clientes de internet banda larga Claro, celular ou mesmo não-assinantes de TV já podiam acessar parte do conteúdo do app via sinal aberto ou pelo Claro Vídeo. A janela de canais agora aberta amplia essa lógica: quem tem o app instalado e uma conta Claro ativa encontra uma grade de notícias e esporte mais robusta do que o habitual.

Você já usa o app Claro tv+ para acompanhar a Copa? Qual canal desta lista você acha mais útil?