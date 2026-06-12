Gloob celebra 14 anos com episódio inédito de Ladybug

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Quatorze anos depois de estrear na grade da TV paga brasileira, o Gloob escolheu comemorar a data com o que sabe fazer de melhor: um episódio inédito de Miraculous: As Aventuras de Ladybug. Na segunda-feira (15), às 19h, o canal exibe “Rainha do Domo do Medo“, o 24º episódio da 6ª temporada da animação — com exibição simultânea para assinantes do Globoplay no plano premium.

Na nova aventura, Chloé retorna a Paris com a desculpa de gravar um filme. A presença dela reacende traumas antigos em Marinette, Zoe e Sabrina — e, manipulada pela vilã Lila, ela acaba sendo akumatizada mais uma vez. O episódio é descrito pelo canal como um momento de virada emocional significativo: Marinette e Sabrina finalmente conseguem se libertar dos traumas acumulados ao longo da série por conta das ações de Chloé.

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Para os fãs que acompanham a evolução das personagens desde as primeiras temporadas, trata-se de um capítulo que fecha ciclos importantes na dinâmica do grupo.

A comemoração não para no episódio de Miraculous. Logo na sequência, às 19h45, o Gloob exibe pela primeira vez na sessão Cine Gloob o longa D.P.A. 4 – O Fantástico Reino de Ondion, já disponível no Globoplay via plano Telecine.

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O canal também antecipou que mais quatro episódios inéditos de Miraculous chegarão à grade até agosto — as datas ainda serão divulgadas.