Xsports registra mais de 3,1 milhões de espectadores únicos em transmissão

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A Xsports, emissora totalmente dedicada aos esportes na TV aberta, alcançou marcas históricas de audiência com a sua cobertura de modalidades de alta performance. Uma combinação de eventos transmitidos entre os meses de maio e junho, que incluiu as etapas da Diamond League de Estocolmo e Roma, a Maratona da Cidade do Cabo e os circuitos mundiais de Triatlo (T100 e WTCS), rendeu ao canal o impressionante montante de 3,1 milhões de espectadores únicos.

Os dados, da Kantar IBOPE (Painel Nacional de Televisão – PNT, consolidam a estratégia da emissora de investir em esportes de resistência fora do futebol. O maior destaque individual de público ocorreu nos dias 3 e 4 de junho, durante a Etapa de Roma da Diamond League, que registrou picos de 285 mil espectadores simultâneos. Outro índice relevante veio do Triatlo WTCS de Yokohama, em 22 de maio, que atraiu 495 mil espectadores únicos.

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Para dar sequência aos bons números, a Xsports transmite nesta quarta-feira, 10 de junho, a partir das 15h (horário de Brasília), a aguardada Etapa de Oslo da Diamond League. A exibição acontece ao vivo e com exclusividade na televisão aberta.

O grande chamariz da transmissão é o medalhista olímpico brasileiro Alison dos Santos, o “Piu”, que entra na pista para competir na prova dos 400m com barreiras.