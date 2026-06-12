Programação ao vivo da TNT Sports chega à HBO Max

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Os fãs de futebol que acompanham cada detalhe da Copa terão um reforço no streaming. Durante os meses de junho e julho, a HBO Max disponibilizará em tempo real a grade do canal especial TNT Sports voltada para o maior torneio de seleções do planeta.

A cobertura contará com programas ao vivo e análises in loco direto dos Estados Unidos, país-sede da competição. Os conteúdos, que também são distribuídos no canal linear temporário da TNT Sports e no YouTube (onde a marca soma mais de 13 milhões de inscritos), estarão disponíveis na íntegra para os usuários da HBO Max.

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Para trazer os bastidores e os principais acontecimentos do torneio em primeira mão, a TNT Sports escalou um time de jornalistas e comentaristas consagrados pelo público: André Henning, Vitor Sergio Rodrigues, Marcelo Bechler, Monique Danello, Arthur Quezada e Aline Nastari.

A programação da marca esportiva começará cedo, ocupando toda a faixa da manhã com debates e informações quentes. Todos os episódios diários ficarão salvos no catálogo do streaming logo após a exibição ao vivo:

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8h30 – Live do André Henning: O pontapé inicial do dia com as primeiras impressões e o clima dos países-sede.

9h30 – Convocados: Debate tático comandado por Taynah Espinoza e André Henning, acompanhados dos comentários analíticos de Vitor Sergio Rodrigues e Marcelo Bechler.

11h00 – De Placa: O tradicional e descontraído debate sobre o futebol mundial, sob o comando de Victor Lopes.

Além dos três programas fixos diários, a TNT Sports confirmou que a grade na Max receberá atrações especiais ao longo do torneio, como o Radar do Hexa, cujas exibições serão integradas de acordo com o andamento do calendário de jogos e o desempenho das principais seleções em campo.