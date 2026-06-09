Copa 2026: como Globo, SBT e CazéTV dividem os jogos da primeira semana

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A maior Copa do Mundo da história começa na quinta-feira com um cenário inédito também fora de campo: pela primeira vez, o torcedor brasileiro tem sete plataformas diferentes para escolher onde assistir — e cada uma entrou no torneio com estratégias bem distintas. A divisão dos jogos entre Globo, SBT/N Sports e CazéTV já está definida para as duas primeiras rodadas da fase de grupos.

A CazéTV detém 100% dos direitos de transmissão da competição e exibirá todos os 104 jogos, sendo a única plataforma a oferecer o torneio completo e em 4K de forma gratuita no YouTube. Do total de partidas, o canal terá 49 confrontos com exclusividade. O sinal também estará disponível no Prime Video, em formato simulcast, sem custo adicional para membros Prime, e no Disney+, dentro da oferta da ESPN, com cobertura de todos os 104 jogos reunida em uma única plataforma.

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O que passa na Globo

A Globo confirmou 55 partidas ao longo do torneio, priorizando os grandes clássicos, todos os jogos do Brasil e a fase eliminatória completa. Na primeira semana, a emissora exibe:

11/06 (qui) — 16h: México x África do Sul

12/06 (sex) — 22h: EUA x Paraguai

13/06 (sáb) — 19h: Brasil x Marrocos

14/06 (dom) — 1h: Austrália x Turquia / 17h: Holanda x Japão / 20h: Costa do Marfim x Equador / 23h: Suécia x Tunísia

O que passa no SBT e N Sports

O SBT voltou a transmitir a Copa após quase três décadas de ausência, com um pacote de 32 jogos em parceria com o N Sports — canal disponível nas operadoras Claro, Vivo e Sky. A grade da primeira semana inclui:

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11/06 (qui) — 16h: México x África do Sul

12/06 (sex) — 22h: EUA x Paraguai

13/06 (sáb) — 19h: Brasil x Marrocos

14/06 (dom) — 17h: Holanda x Japão

Os jogos exibidos pelo SBT têm transmissão simultânea na Globo nos casos que envolvem o Brasil e outros clássicos de maior apelo.

Os exclusivos da CazéTV

Quem quiser ver jogos como Argentina x Áustria na íntegra vai precisar da CazéTV. Para acessar, basta abrir o YouTube e buscar por “CazéTV”, sem necessidade de cadastro ou assinatura. O sinal também replica no Prime Video e no Disney+ para quem prefere essas interfaces.

Você já definiu onde vai assistir à Copa? Globo na TV da sala, YouTube no celular ou streaming pago? Conta nos comentários.