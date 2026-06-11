Abertura da Copa: Três países, dois dias, uma festa que o Brasil vai ver pela metade

A Copa do Mundo de 2026 estreia com um formato inédito: três cerimônias de abertura, três países-sede, dois dias consecutivos. O pontapé inicial acontece hoje, 11 de junho, na Cidade do México. As festas do Canadá e dos Estados Unidos seguem na sexta-feira, 12 de junho, mas, até o momento, sem transmissão confirmada para o público brasileiro.
A cerimônia mexicana começa às 14h30 (horário de Brasília) no Estádio Azteca e antecede o jogo de abertura entre México e África do Sul, marcado para as 16h. O show mistura o pop latino com o Afrobeats e conta com nomes como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, J Balvin, Shakira, Danny Ocean e as internacionais Tyla e Burna Boy.
A transmissão no Brasil está confirmada na TV aberta pela Globo e pelo SBT, na TV paga pelo SporTV e N Sports, e no streaming pelo Globoplay (GeTV) e pela CazéTV no YouTube.
O Que Vem na Sexta
No dia 12, Toronto recebe a cerimônia canadense às 14h30 (Brasília), com Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna, Sanjoy e Vegedream no palco, antes de Canadá x Bósnia.
À noite, Los Angeles fecha o ciclo com a cerimônia mais estrelada: às 21h30 (Brasília), no SoFi Stadium, o show reúne Katy Perry, LISA (do Blackpink), Rema, Anitta e o rapper Future, antes de EUA x Paraguai. A presença da brasileira Anitta é o único elo direto com o público nacional, mas, por ora, sem canal para vê-la ao vivo por aqui.
Resumo: Horários e Transmissão no Brasil
|Cerimônia
|Data
|Horário (Brasília)
|Transmissão no Brasil
|🇲🇽 México
|11/jun
|14h30
|Globo, SBT, SporTV, N Sports, Globoplay, CazéTV
|🇨🇦 Canadá
|12/jun
|14h30
|Não confirmada
|🇺🇸 Estados Unidos
|12/jun
|21h30
|Não confirmada
A ausência de confirmação para as cerimônias norte-americanas pode refletir a divisão dos direitos de transmissão da Copa no Brasil: Globo/SporTV e SBT/N Sports dividem as partidas, e nem todas as janelas de programação paralela ao torneio estão contempladas nos contratos vigentes.
Você vai acompanhar as cerimônias ao vivo ou prefere só o jogo? Deixe nos comentários.