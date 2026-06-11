Copa 2026: Afinal, o “delay” atrapalha a sua torcida? [vote]

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A Copa do Mundo de 2026 está prestes a começar e, com ela, ressurge um velho conhecido dos torcedores, recém reforçado por Globo e SBT: o temido delay (atraso) no sinal das transmissões. Enquanto alguns preferem a velocidade da TV aberta por antena ou a velha combinação com o rádio para não ouvir o vizinho gritar gol antes, outros não se importam em esperar alguns segundos a mais para assistir aos jogos via streaming com máxima qualidade.

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