Rapidinhas: SBT estreia áudio Dolby Atmos, cancelamento de Doctor Who e novidades do streaming

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Em uma semana atípica, a nossa tradicional coluna de domingo vai ao ar neste sábado, dia 13 de junho, abrindo espaço para a febre global da Copa do Mundo 2026. O maior torneio de futebol do planeta não está apenas mexendo com as tabelas de jogos, mas também forçando emissoras e plataformas de streaming a buscarem o estado da arte em tecnologia e distribuição. Do áudio tridimensional na TV aberta a reviravoltas na ficção científica britânica, o Além da Tela separou o que realmente importa.

SBT estreia tecnologia Dolby Atmos na transmissão da Seleção Brasileira

O SBT preparou uma revolução sonora para a estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos neste sábado (13), às 19h. Em parceria com a Dolby, a emissora passa a transmitir com a tecnologia Dolby Atmos na TV Digital aberta. O sistema trata os sons como objetos tridimensionais individuais, permitindo que o telespectador sinta a vibração real do estádio e os cantos da torcida como se estivesse na arquibancada. Segundo José Levy Kroiss Neto, diretor de tecnologia da casa, o recurso deixará de ser pontual e será integrado de forma definitiva a toda a programação do canal.

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Balde de água fria: BBC cancela especial de Natal de “Doctor Who”

Os fãs de Doctor Who receberam uma notícia amarga. A BBC, em conjunto com o showrunner Russell T Davies e a produtora Bad Wolf, decidiu cancelar o previamente anunciado especial de Natal da série. A corporação britânica justificou a decisão afirmando que prefere focar os investimentos no planejamento de longo prazo da franquia. Além disso, a produção será colocada em regime de licitação pública (competitive tender) ainda este ano para definir seus novos rumos operacionais, embora a BBC mantenha todos os direitos de propriedade intelectual.

DAZN fecha acordo com a DSPORTS e garante os 104 jogos da Copa na América Latina

A plataforma global de streaming esportivo DAZN expandiu drasticamente seu portfólio de futebol na América Latina. Através de um acordo plurianual com a rede DSPORTS, o serviço disponibilizará a transmissão ao vivo de todas as 104 partidas da Copa do Mundo FIFA 2026 para assinantes do Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai. A parceria também engloba o acesso aos canais lineares DSPORTS, DSPORTS2 e DSPORTS+, garantindo no catálogo eventos de peso como a Copa América e a Copa Sul-Americana.

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Bastidores técnicos: Satélites da SES garantem transmissão global do Mundial

A complexa infraestrutura invisível por trás da Copa do Mundo 2026 conta com a operação robusta da operadora de satélites SES e de sua subsidiária Intelsat. A empresa é a responsável por escoar os sinais dos jogos da América do Norte para emissoras de todo o planeta, utilizando um modelo híbrido que combina satélite, fibra e IP de baixa latência para atingir cerca de 2,3 briões de espectadores. A SES também fechou uma parceria com a Viva Airlines para oferecer Wi-Fi gratuito e streaming dos jogos do México aos passageiros em pleno voo.

Rastreamento digital: Polícia italiana desmonta centrais de IPTV pirata

A Guardia di Finanza da Itália desmantelou três grandes centros de distribuição ilegal de sinal de TV por assinatura na cidade de Crotone. A operação anti-fraude identificou uma rede criminosa conhecida localmente como “pezzotto”, que vendia pacotes ilegais contendo canais premium por valores entre €10 e €40. O esquema atendia a quase 3.000 clientes em 43 províncias e utilizava o aplicativo Ibo Player Pro para facilitar o acesso dos usuários em smart TVs. As autoridades confiscaram mais de €650.000 em bens dos suspeitos.

Neutralidade em xeque: Coalizão ataca proposta de regulação de redes na UE

Uma ampla aliança formada por empresas de tecnologia e organizações de direitos dos consumidores emitiu um manifesto público contra o rascunho da nova Lei de Redes Digitais (DNA) da Comissão Europeia. O grupo argumenta que os artigos 191 a 193 do projeto fragilizam as regras vigentes de internet aberta e abrem um precedente perigoso para a introdução de taxas de rede para provedores de conteúdo e redes de distribuição (CDNs). A coalizão defende que o mercado atual de interconexão de IP é saudável e não necessita de intervenção estatal.

Inteligência Artificial: Google atualiza Gemini para controlar TVs da TCL

A automação residencial ganhou um reforço inteligente. O Google iniciou a distribuição de uma atualização do Gemini focada no gerenciamento de smart TVs por comandos de voz, tendo a fabricante TCL como parceira exclusiva de lançamento pelos primeiros 60 dias. Usuários americanos de modelos selecionados de 2025 e 2026 (como as linhas QM9K e QM8L) já podem calibrar brilho, contraste e modos de áudio simplesmente descrevendo problemas cotidianos, como “a tela está muito escura”, sem precisar navegar por menus complexos.

Fora da Copa: Série B do Brasileirão segue firme na ESPN e Disney+

Nem só de Mundial vive o fã de futebol. Enquanto os olhos do mundo miram as seleções, a Série B do Campeonato Brasileiro continua com transmissões exclusivas nos canais ESPN e no Disney+. O cardápio de domingo (14) traz duelos pesados pelo topo da tabela: Athletic x Goiás duelam no Disney+ Premium às 16h em busca de aproximação do G-4, seguidos pelo confronto entre o líder Vila Nova visitando o Cuiabá às 17h. Para fechar o domingo de futebol nacional, o Novorizontino recebe o Náutico às 19h na ESPN 4.

União em Portugal: RTP, SIC e TVI compram pacote conjunto da FIFA

Em uma parceria inédita no mercado de mídia de Portugal, as três principais redes generalistas de televisão aberta — RTP, SIC e TVI — fecharam um acordo de aquisição compartilhada com a FIFA para garantir os direitos de transmissão de 20 partidas da Copa do Mundo. O consórcio garantiu a exibição gratuita em sinal aberto de todos os jogos da seleção de Portugal, o jogo de abertura, as duas semifinais e a grande final, dividindo os custos de uma das licenças mais caras do esporte mundial.

Tamara Klink discute expedições e isolamento no “Provoca”

O talk show Provoca, da TV Cultura, recebe nesta terça-feira (16) a navegadora e escritora Tamara Klink. Em entrevista conduzida por Marcelo Tas às 22h30, a jovem relata os desafios psicológicos e físicos de passar meses isolada no Polo Norte, analisando sua relação com o silêncio. Tamara também traz dados alarmantes sobre as mudanças climáticas observadas em suas viagens, alertando que o Ártico está aquecendo três vezes mais rápido do que a média global do planeta.

MasterChef Brasil desafia cozinheiros com a prova “Amo ou Odeio”

A competição gastronômica mais famosa do país chega ao seu quarto episódio na próxima terça-feira (16), às 22h30, na Band. Os 17 participantes remanescentes enfrentarão a dinâmica inédita da caixa “Amo ou Odeio”. A mecânica exigirá que os competidores equilibrem em um único prato ingredientes de sua preferência e insumos que eles detestam ou têm dificuldades de manipular. Os piores da noite vão direto para a berlinda sob o crivo de Jacquin, Fogaça e Helena Rizzo.

UOL Play adiciona canais ao vivo do SBT, Record e RedeTV

O serviço de streaming UOL Play expandiu significativamente sua grade de canais lineares ao vivo com a inclusão oficial dos sinais do SBT, Record e RedeTV. O movimento liderado pelo CEO Paulo Samia visa centralizar o consumo de jornalismo e grandes eventos esportivos em uma única interface digital. Com planos a partir de R$ 14,90 por mês, a plataforma passa a agregar produções tradicionais de rede e formatos consagrados da TV aberta diretamente no ecossistema online do portal.

Xfinity lança recursos interativos e transmissão 4K na cobertura da Copa

A Comcast anunciou uma cobertura bicultural de última geração para a Copa do Mundo por meio de suas plataformas digitais Xfinity X1 e Xumo Stream Box nos EUA. O serviço integrará ferramentas interativas avançadas como o RealTime4K, que entrega o sinal das transmissões da FOX Sports e Telemundo com baixa latência e delay de apenas alguns segundos em relação ao campo. A plataforma também disponibilizará recursos de Multiview (telas simultâneas) e resumos de melhores momentos gerados por inteligência artificial através do controle remoto por voz.