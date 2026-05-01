Três Graças: família de Gerluce reencontra bebê desaparecida

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Um exame de DNA feito a partir de uma chupeta vai mudar tudo em Três Graças. A partir do capítulo desta sexta-feira (01), Gerluce (Sophie Charlotte) recebe a confirmação que tanto esperava: a bebê criada por Lena (Bárbara Reis) é, na verdade, filha de Joélly (Alana Cabral) — e sua neta.

A esperteza foi de Raul (Paulo Mendes), que pegou a chupeta da criança para viabilizar o laudo. Quando Paulinho (Romulo Estrela) chega com a notícia, a cena se transforma em euforia coletiva. Gerluce, Joélly, Lígia (Dira Paes), Raul e Paulinho celebram entre abraços — mas a alegria dura pouco.

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Emoção e Urgência

Joélly se entrega ao choro ao perceber que ficou semanas perto da própria filha sem reconhecê-la. Gerluce, por sua vez, relembra o vínculo imediato que sentiu ao pegar a bebê no colo — sem imaginar, naquele momento, que era sua neta.

A descoberta, porém, exige ação imediata. O grupo decide acionar a polícia e Paulinho revela que já tem um plano traçado para chegar até Lena e Herculano (Leandro Lima), que podem fugir a qualquer momento.

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A Operação de Resgate

A partir de segunda-feira (04), a trama ganha ainda mais intensidade. Gerluce, Joélly e Lígia partem juntas em busca da criança — as três Maria das Graças em busca da quarta, como Lígia define. A polícia entra em campo para cumprir o mandado de prisão contra o casal.

A situação escala rapidamente: Arminda (Grazi Massafera), Samira (Fernanda Vasconcellos) e Ferette (Murilo Benício) também chegam à cena. Em meio ao caos, a bebê fica em perigo — e é Raul quem a salva, permitindo que Joélly segure a filha nos braços pela primeira vez.

Três Graças é escrita por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios, e vai ao ar na TV Globo.

E você, estava esperando esse reenconto ou achava que a trama ia esticar o mistério por mais tempo?