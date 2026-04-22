A mais polêmica voltou — e saiu campeã do #BBB 26

Dez anos depois de entrar na casa mais vigiada do Brasil como uma força da natureza, Ana Paula Renault saiu dela com o troféu. Na noite desta terça-feira (21), a apresentadora de 44 anos foi consagrada a 26ª campeã do Big Brother Brasil com uma vitória que não deixou margem para discussão: 75,94% da média dos votos.
Milena ficou em segundo lugar com 17,29%, e Juliano Floss fechou o pódio com modestos 6,77% — uma diferença que diz muito sobre como o público leu essa final.
Uma Virada de Narrativa
Quando Ana Paula Renault entrou no BBB 26 como integrante do grupo dos Veteranos, a aposta era óbvia: trazer de volta a energia caótica que ela havia imprimido na 16ª edição. O que ninguém esperava era que a mesma postura que a tornou polêmica uma década atrás fosse se transformar, em 2026, em exatamente o que o público queria ver.
A votação reforça essa leitura. Tanto no Voto Único (76,61%) quanto no Voto da Torcida (74,37%), Ana Paula liderou com folga — sinal de que o favoritismo não era bolha de nicho, mas consenso amplo.
Do “Fogo no Parquinho” ao Prêmio
A trajetória pós-BBB de Ana Paula já tinha alguns capítulos escritos: um quadro próprio no extinto Vídeo Show, participação na novela Haja Coração (2016) e uma carreira construída sobre opiniões sem filtro. Agora, com o prêmio do BBB 26 no currículo, ela adiciona um capítulo que poucos ex-participantes conseguem escrever — o da redenção pelo retorno.
Um dia antes da grande final, a campeã se emocionou ao rever sua trajetória na temporada. A cena, estratégica ou não, funcionou como ponto de virada emocional numa temporada que claramente apostou na nostalgia como combustível de engajamento.
Placar Completo da Final
|Participante
|Média
|Voto Único
|Voto Torcida
|Ana Paula Renault
|75,94%
|76,61%
|74,37%
|Milena
|17,29%
|16,75%
|18,54%
|Juliano Floss
|6,77%
|6,64%
|7,09%
