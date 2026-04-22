A mais polêmica voltou — e saiu campeã do #BBB 26

Veterana do reality conquista o prêmio 10 anos após sua primeira passagem pela casa, deixando Milena e Juliano Floss para trás.

Por Ricardo Marques
Dez anos depois de entrar na casa mais vigiada do Brasil como uma força da natureza, Ana Paula Renault saiu dela com o troféu. Na noite desta terça-feira (21), a apresentadora de 44 anos foi consagrada a 26ª campeã do Big Brother Brasil com uma vitória que não deixou margem para discussão: 75,94% da média dos votos.

Milena ficou em segundo lugar com 17,29%, e Juliano Floss fechou o pódio com modestos 6,77% — uma diferença que diz muito sobre como o público leu essa final.

Uma Virada de Narrativa

Quando Ana Paula Renault entrou no BBB 26 como integrante do grupo dos Veteranos, a aposta era óbvia: trazer de volta a energia caótica que ela havia imprimido na 16ª edição. O que ninguém esperava era que a mesma postura que a tornou polêmica uma década atrás fosse se transformar, em 2026, em exatamente o que o público queria ver.

A votação reforça essa leitura. Tanto no Voto Único (76,61%) quanto no Voto da Torcida (74,37%), Ana Paula liderou com folga — sinal de que o favoritismo não era bolha de nicho, mas consenso amplo.

Do “Fogo no Parquinho” ao Prêmio

A trajetória pós-BBB de Ana Paula já tinha alguns capítulos escritos: um quadro próprio no extinto Vídeo Show, participação na novela Haja Coração (2016) e uma carreira construída sobre opiniões sem filtro. Agora, com o prêmio do BBB 26 no currículo, ela adiciona um capítulo que poucos ex-participantes conseguem escrever — o da redenção pelo retorno.

Um dia antes da grande final, a campeã se emocionou ao rever sua trajetória na temporada. A cena, estratégica ou não, funcionou como ponto de virada emocional numa temporada que claramente apostou na nostalgia como combustível de engajamento.

Placar Completo da Final

Participante Média Voto Único Voto Torcida
Ana Paula Renault 75,94% 76,61% 74,37%
Milena 17,29% 16,75% 18,54%
Juliano Floss 6,77% 6,64% 7,09%

 

E você — a vitória de Ana Paula foi merecida, ou o BBB 26 coroou o personagem em vez da jogadora?

