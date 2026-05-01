Maio: Pluto TV vai transformar maio em paraíso para fãs de anime

Quem acompanha anime e ainda paga por isso pode estar perdendo uma oportunidade. A Pluto TV, maior serviço de streaming gratuito do mundo, transforma maio em um mês inteiramente dedicado ao universo otaku com o Pluto TV Anime Fest — sem pagar um centavo a mais.
A iniciativa cobre o mês inteiro com maratonas, estreias semanais e sessões de filmes em canais temáticos já disponíveis na plataforma. O foco principal recai sobre dois dos shonens mais populares da história: Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations, além da franquia Pokémon em três fases diferentes.
Arcos Novos Todo Venerdì — Perdão, Toda Sexta
O grande diferencial da programação são os arcos sob demanda, com estreias toda sexta-feira de maio. O calendário começa em 1º de maio com quatro arcos simultâneos — dois de Boruto (Arco de Ao e Kawaki: O Confronto com Kara) e dois de Naruto Shippuden (A Profecia e a Vingança do Mestre e Seis Caudas Libertadas).
O ritmo se mantém nas semanas seguintes, totalizando mais de 15 arcos disponibilizados ao longo do mês, organizados em três carrosséis dedicados à franquia Naruto para facilitar a navegação por saga.
Já a turma de Ash Ketchum chega em três doses:
- Pokémon Avançado — 1º de maio, às 13h
- Pokémon: Desafio Avançado — 9 de maio, às 19h30
- Pokémon: Batalha Avançada — 23 de maio, às 17h
Filmes Clássicos e Maratonas para Completar o Cardápio
Quem prefere o formato cinema também está no páreo. Entre os dias 4 e 10 de maio, o canal Pluto TV Anime Ação exibe uma Semana do Cinema com títulos como Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow, Legend of the Stone of Gelel e dois filmes de Bleach — Memories of Nobody e The Diamond Dust Rebellion. Fecha a lista Street Fighter Alpha: O Filme.
No mesmo período, o canal Pluto TV Anime promove uma maratona de Yu-Gi-Oh VRAINS! para quem quiser mergulhar no duelo de cartas.
A segunda quinzena reserva ainda uma Noite de Filmes de 11 a 16 de maio, às 22h, com sessões de Hunter x Hunter (A Última Missão e Phantom Rouge) e todos os quatro filmes de InuYasha, incluindo Sentimentos que Transcendem o Tempo e Fogo na Ilha Mística.
Por Que o FAST Está de Olho no Público Otaku
A aposta da Pluto TV no anime não é por acaso. O gênero figura entre os mais consumidos por jovens adultos no Brasil, público que costuma combinar múltiplos serviços — e valoriza a opção gratuita como complemento. Para a plataforma, que compete por atenção sem cobrar assinatura, eventos temáticos como esse funcionam como âncora de retenção e aquisição de novos usuários simultaneamente.
Toda a programação do Pluto TV Anime Fest está disponível gratuitamente, sem cadastro obrigatório, nos canais temáticos da plataforma.
E você, já tem a Pluto TV no radar como opção para o seu consumo de anime, ou ainda prefere pagar por plataformas dedicadas ao gênero?