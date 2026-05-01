Maio: Pluto TV vai transformar maio em paraíso para fãs de anime

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Quem acompanha anime e ainda paga por isso pode estar perdendo uma oportunidade. A Pluto TV, maior serviço de streaming gratuito do mundo, transforma maio em um mês inteiramente dedicado ao universo otaku com o Pluto TV Anime Fest — sem pagar um centavo a mais.

A iniciativa cobre o mês inteiro com maratonas, estreias semanais e sessões de filmes em canais temáticos já disponíveis na plataforma. O foco principal recai sobre dois dos shonens mais populares da história: Naruto Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations, além da franquia Pokémon em três fases diferentes.

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Arcos Novos Todo Venerdì — Perdão, Toda Sexta

O grande diferencial da programação são os arcos sob demanda, com estreias toda sexta-feira de maio. O calendário começa em 1º de maio com quatro arcos simultâneos — dois de Boruto (Arco de Ao e Kawaki: O Confronto com Kara) e dois de Naruto Shippuden (A Profecia e a Vingança do Mestre e Seis Caudas Libertadas).

O ritmo se mantém nas semanas seguintes, totalizando mais de 15 arcos disponibilizados ao longo do mês, organizados em três carrosséis dedicados à franquia Naruto para facilitar a navegação por saga.

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Já a turma de Ash Ketchum chega em três doses:

Pokémon Avançado — 1º de maio, às 13h

— 1º de maio, às 13h Pokémon: Desafio Avançado — 9 de maio, às 19h30

— 9 de maio, às 19h30 Pokémon: Batalha Avançada — 23 de maio, às 17h

Filmes Clássicos e Maratonas para Completar o Cardápio

Quem prefere o formato cinema também está no páreo. Entre os dias 4 e 10 de maio, o canal Pluto TV Anime Ação exibe uma Semana do Cinema com títulos como Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow, Legend of the Stone of Gelel e dois filmes de Bleach — Memories of Nobody e The Diamond Dust Rebellion. Fecha a lista Street Fighter Alpha: O Filme.

No mesmo período, o canal Pluto TV Anime promove uma maratona de Yu-Gi-Oh VRAINS! para quem quiser mergulhar no duelo de cartas.

A segunda quinzena reserva ainda uma Noite de Filmes de 11 a 16 de maio, às 22h, com sessões de Hunter x Hunter (A Última Missão e Phantom Rouge) e todos os quatro filmes de InuYasha, incluindo Sentimentos que Transcendem o Tempo e Fogo na Ilha Mística.

Por Que o FAST Está de Olho no Público Otaku

A aposta da Pluto TV no anime não é por acaso. O gênero figura entre os mais consumidos por jovens adultos no Brasil, público que costuma combinar múltiplos serviços — e valoriza a opção gratuita como complemento. Para a plataforma, que compete por atenção sem cobrar assinatura, eventos temáticos como esse funcionam como âncora de retenção e aquisição de novos usuários simultaneamente.

Toda a programação do Pluto TV Anime Fest está disponível gratuitamente, sem cadastro obrigatório, nos canais temáticos da plataforma.

E você, já tem a Pluto TV no radar como opção para o seu consumo de anime, ou ainda prefere pagar por plataformas dedicadas ao gênero?