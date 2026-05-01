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Buscando inspiração no streaming? Conheça o canal People Are Awesome

De esportes radicais a habilidades extraordinárias: saiba como assistir gratuitamente ao canal focado no potencial humano, disponível nas principais plataformas de streaming.

Por Guilherme Santos
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Se você costuma se perder em vídeos curtos de redes sociais mostrando manobras impossíveis ou talentos muito insanos, o People Are Awesome é a versão “tela grande” desse vício. Operado pela Jukin Media, o canal é um dos pioneiros em transformar vídeos virais de alta qualidade em uma experiência de TV linear viciante (mesmo).

A proposta é simples: mostrar que pessoas comuns são capazes de feitos extraordinários. É o tipo de conteúdo que funciona tanto como entretenimento principal quanto como um “pano de fundo” para o seu ambiente.

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O que tem na programação do People Are Awesome?

O canal não se limita a apenas um nicho. Ele faz uma curadoria vasta de tudo o que envolve criatividade, esforço físico e coragem. Ao sintonizar, você encontrará uma sucessão de clipes e programas estruturados em torno de:

  • Esportes de Ação e Radicais: Parkour, skate, paraquedismo, surf e BMX com ângulos e capturas impressionantes.

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  • Habilidades Inusitadas: De tacadas de golfe impossíveis a acrobacias de solo e basquete de rua (de alto nível!).

  • Criatividade sem Limites: Vídeos que mostram engenhosidade humana em diversas atividades do cotidiano, sempre com uma edição ágil e trilhas sonoras vibrantes.

Onde sintonizar o canal gratuitamente?

Por ser um canal global de muito sucesso, ele está presente nas principais interfaces de Smart TVs e agregadores de conteúdo gratuito (FAST). Veja onde encontrar a transmissão ao vivo:

Direto na sua Smart TV

  • Samsung TV Plus: Disponível na grade de canais nativos da Samsung.

  • LG Channels: Integrado ao sistema webOS das TVs LG.

  • Whale TV+: Presente em dispositivos e televisores que utilizam este sistema operacional de streaming.

Em Aplicativos e Dispositivos

  • Plex TV: Basta acessar a aba de “Live TV” dentro do aplicativo em qualquer dispositivo compatível.

ALÉM DO ÓBVIO: O People Are Awesome traz um conteúdo “snackable” (fácil de consumir em pequenas doses). O grande mérito da curadoria deste canal é manter um padrão estético elevado, fugindo daqueles vídeos caseiros de baixa qualidade e focando em produções que realmente impressionam. dá uma olhada:

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