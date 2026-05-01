Maio: Disney+ tem Demolidor, Justiceiro e os maiores lançamentos do mês

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Maio de 2026 é, sem exagero, um dos meses mais carregados da história recente do Disney+ no Brasil. A plataforma concentra finais de temporada altamente esperados, um especial Marvel inédito, dois filmes de peso e — para quem ainda não saiu da fila — a conclusão de uma das séries mais longas já transmitidas pelo serviço.

Marvel Domina a Agenda

O ponto alto da grade é o encerramento da segunda temporada de Demolidor: Renascido, disponível em 5 de maio. A temporada trouxe de volta Krysten Ritter como Jessica Jones e apresentou Matthew Lillard ao universo Marvel — um casting que dividiu opiniões e gerou mais de um fio de discussão nos últimos meses. Uma semana depois, em 12 de maio, chega o especial O Justiceiro: Uma Última Morte, com Jon Bernthal no papel de Frank Castle e direção de Reinaldo Marcus Green, o mesmo de King Richard. Dois drops Marvel em menos de duas semanas é um recado claro: a plataforma quer reconquistar o público que se afastou durante a fase mais irregular do MCU.

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Finais e Despedidas

Maio também marca o encerramento de duas séries de longa data. Outlander chega ao seu desfecho na oitava temporada, em 16 de maio, encerrando a saga de Claire e Jamie com oito anos de produção nas costas. Já Os Testamentos: Das Filhas de Gilead — o spin-off de O Conto da Aia baseado no romance de Margaret Atwood — encerra sua primeira temporada em 27 de maio, num momento em que a série-mãe ainda ressoa forte na cultura pop.

Filmes e Surpresas da Grade

No front de filmes, dois títulos merecem atenção. SOCORRO!, de Sam Raimi, chega em 7 de maio com Rachel McAdams e Dylan O’Brien num thriller de sobrevivência com toques de humor ácido — exatamente o tipo de proposta que o diretor de A Volta dos Mortos-Vivos sabe executar. Já Isso Ainda Está de Pé?, em 13 de maio, traz a estreia de Bradley Cooper na direção, com Will Arnett e Laura Dern num drama de meia-idade que promete dividir audiências.

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Esportes: Decisões em Série

Quem assina pelo ESPN também tem um mês recheado. Os playoffs da NBA entram em fase decisiva, a Premier League e a LaLiga caminham para seus títulos, e Roland Garros abre no dia 24. A Libertadores e a Sulamericana definem classificados para o mata-mata entre 5 e 28 de maio. Para o futebol brasileiro, a Série B oferece o clássico nordestino Ceará x Fortaleza e o pernambucano Sport x Náutico na mesma janela.

E você, qual desses lançamentos vai para o topo da sua watchlist — a Marvel com Demolidor e Justiceiro, ou as despedidas de Outlander e Os Testamentos?