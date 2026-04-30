Saiba quem apresenta o próximo ‘Saturday Night Live’

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

​A 51ª temporada do Saturday Night Live (SNL) promete ser um dos eventos mais comentados do fim de semana. A estrela pop Olivia Rodrigo, de 23 anos, retorna ao palco do Studio 8H, mas desta vez com uma responsabilidade dobrada: ela será a anfitriã e a atração musical da noite.

​O episódio vai ao ar no próximo sábado (2), às 23h30 (horário de Nova York). No Brasil, os fãs podem acompanhar a transmissão ao vivo e com exclusividade pelo Universal+, a partir de 0h30 da madrugada de domingo.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

​Estreia na comédia e novo Álbum

​Embora já tenha se apresentado como convidada musical em duas ocasiões, esta será a primeira vez que Olivia Rodrigo testará seu timing cômico no famoso monólogo de abertura e nos esquetes do programa. A expectativa é alta, dada a formação da artista como atriz em produções da Disney antes de sua explosão na música.

​Além do humor, o episódio servirá de plataforma de lançamento para sua nova era musical. Olivia apresentará faixas de seu aguardado terceiro álbum de estúdio, intitulado you seem pretty sad for a girl so in love, que tem lançamento mundial marcado para o dia 12 de junho.

Publicidade

​Onde assistir

​O Universal+ pode ser acessado através de diversos parceiros e pacotes:

​ Streaming: Prime Video, Meli+ (Mercado Livre) e UOL Play.

Prime Video, Meli+ (Mercado Livre) e UOL Play. ​Operadoras: Claro TV+ e Vivo TV.