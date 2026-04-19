BBB26: Pai de Ana Paula Renault falece às vésperas da final

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A notícia do falecimento de Gerardo Henrique Machado Renault foi confirmada pela equipe e pelos familiares da sister através de uma nota oficial emocionada nas redes sociais. Gerardo estava internado no Hospital Felício Rocho, na capital mineira, desde o início do mês, tratando uma infecção urinária que se agravou devido à idade avançada.

Mesmo diante da dor, a família de Ana Paula tomou uma decisão difícil e rara em casos de luto durante o confinamento: respeitar a vontade expressa de Gerardo em vida e não comunicar o falecimento à filha agora.

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O Desejo de um Pai: “Ela foi buscar a aposentadoria dela”

Em um vídeo publicado no X (antigo Twitter), as irmãs de Ana Paula explicaram que o pai era o maior incentivador de sua volta ao programa. Mesmo hospitalizado, Gerardo acompanhava a filha 24 horas por dia pelo Globoplay.

“Papai faleceu e tudo que ele queria era que a Ana fosse até o fim. Ele dizia que ela tinha ido buscar a aposentadoria dela e que queria vê-la brilhando. Não vemos sentido em ela sair agora para vê-lo morto; preferimos que ela guarde a boa lembrança dele”, declarou Gisele, uma das irmãs.

Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault. Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa.… pic.twitter.com/m3jaRjR4nN — Ana Paula Renault 🧙🏻‍♀️ (@anapaularenault) April 20, 2026

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Uma trajetória marcada pela vida pública

Gerardo Renault não era apenas o “pai da Ana Paula”. Ele foi uma figura de destaque na política de Minas Gerais.

Carreira : Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, foi vereador de Belo Horizonte por 15 anos (1951-1966), além de Deputado Estadual e Deputado Federal (1979-1983).

: Formado em Ciências Jurídicas e Sociais, foi vereador de Belo Horizonte por 15 anos (1951-1966), além de Deputado Estadual e Deputado Federal (1979-1983). Vida Pessoal: Teve Ana Paula em seu segundo casamento. A mãe da jornalista faleceu em 1998, quando Ana tinha apenas 17 anos (e não 12, como alguns relatos sugerem), o que estreitou ainda mais o laço entre pai e filha, que tinham 52 anos de diferença de idade.

A decisão da família de Ana Paula Renault levanta um debate profundo sobre os limites do jogo e o respeito aos desejos póstumos. Ao manter a favorita na casa, a família prioriza o “sonho de 10 anos” que Gerardo tanto queria ver realizado. Se Ana Paula vencer o programa na terça-feira, viverá o ápice da alegria profissional e o abismo da perda pessoal em um intervalo de poucos minutos — um desfecho digno das narrativas intensas que cercam sua trajetória.

Você concorda com a decisão da família de respeitar o desejo do pai e manter a Ana Paula no escuro sobre o falecimento até a final, ou acredita que ela deveria ter o direito de se despedir imediatamente?