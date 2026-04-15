Reencontro de lendas: Brasil x México terá transmissão na Xsports

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O torcedor brasileiro terá a oportunidade de rever grandes ídolos do futebol mundial em ação no próximo domingo, 19 de abril. A Xsports transmite ao vivo, a partir das 20h (horário de Brasília), o aguardado Jogo das Lendas, confronto que reúne ex-jogadores que marcaram época pelas seleções de Brasil e México.

A partida será realizada no Estádio Banorte (o histórico Estádio Azteca), na Cidade do México. O local é emblemático para o esporte, tendo sido palco de finais históricas e já confirmado como sede da abertura da Copa do Mundo de 2026.

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Bancada de Estrelas

O selecionado brasileiro contará com uma constelação de jogadores que fizeram história. Entre os confirmados estão Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano, Marcelo e Edmílson. Ao todo, a equipe terá oito atletas que fizeram parte da campanha do pentacampeonato mundial em 2002. No banco de reservas, a liderança fica por conta de Jairzinho, o “Furacão” da Copa de 70.

Pelo lado mexicano, o time será composto por ídolos locais como Rafa Márquez, Jared Borgetti, Andrés Guardado e Cuauhtémoc Blanco. A equipe será dirigida por Miguel Herrera, técnico que comandou o México na Copa de 2014 e na conquista da Copa Ouro em 2015.

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Experiência Multiplataforma

Além da transmissão na TV aberta, a Xsports disponibilizará o sinal da partida em seu canal oficial no YouTube, ampliando o acesso para os fãs que preferem acompanhar pelo digital. O evento é uma iniciativa da agência Innova AATB em parceria com a NSN (Never Say Never), empresa que tem o espanhol Andrés Iniesta como um dos sócios.

O evento é reconhecido oficialmente pelas federações de ambos os países e faz parte do calendário oficial de ações preparatórias para o Mundial de 2026. Além do jogo em si, a parceria prevê experiências para os fãs, como acesso a treinos abertos e encontros com os atletas, reforçando o clima de celebração e memória esportiva.