Jogo das Lendas alcança marca milionária na Xsports

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A Xsports, emissora que vem se consolidando como a casa do esporte na TV aberta, colheu frutos dourados no último fim de semana. A transmissão do amistoso Brasil x México, reunindo veteranos e ídolos históricos, alcançou 1,1 milhão de espectadores únicos, somando a exibição ao vivo no domingo (19) e a reprise na terça-feira (21).

Dentro de campo, o placar de 3 a 2 para os mexicanos — com gols de Luis Hernández e Oribe Peralta contra os tentos de Adriano e Kaká — foi apenas um detalhe diante do engajamento massivo. Apenas na transmissão ao vivo, o pico de reações por minuto chegou a 315 mil, evidenciando que o torcedor brasileiro continua ávido por rever seus craques em ação.

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Sucesso Multiplataforma

O impacto não ficou restrito ao televisor. No YouTube, o confronto foi um verdadeiro fenômeno digital:

2 milhões de visualizações totais no vídeo da partida. Publicidade

Pico simultâneo de 200 mil pessoas conectadas ao vivo.

1,1 milhão de espectadores únicos também no ambiente online.

O sucesso da operação foi fruto de uma parceria estratégica entre a agência Innova AATB e a NSN (Never Say Never) — empresa que tem o craque espanhol Andrés Iniesta como um dos sócios. O evento serviu também como um “esquenta” para a Copa do Mundo de 2026, posicionando a Cidade do México como sede estratégica.

Análise: O Potencial do Conteúdo Nostálgico

O diretor comercial da Xsports, Thiago Garcia, acertou ao apostar no “emocional”. O Jogo das Lendas prova que eventos especiais, fora do calendário de competições tradicionais, são ferramentas valiosas de fidelização. Para as marcas, ver nomes como Kaká e Adriano gerarem mais de 1 milhão de contatos em uma emissora 100% esportiva é a confirmação de que o futebol de “master” deixou de ser um preenchimento de grade para se tornar um produto premium de engajamento multiplataforma.