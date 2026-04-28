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Oi TV turbina a grade: novo canal e 9 upgrades para HD de uma vez

Operadora sob gestão Mileto segue ampliando oferta em alta definição e traz o Woohoo Surf como novidade no canal virtual 174.

Por Ricardo Marques
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A Oi TV acaba de atualizar sua grade com uma adição inédita e mais uma leva de migrações para alta definição. O canal Woohoo Surf HD chega ao virtual 174, enquanto nove canais que antes eram distribuídos apenas em SD passam a ser exibidos em HD. O movimento reforça a estratégia da Mileto Tecnologia — atual gestora da operadora — de modernizar o line-up sem necessariamente ampliar o número bruto de canais.

O que é o Woohoo Surf

O Woohoo Surf é um canal dedicado integralmente ao universo do surfe, lançado originalmente como Fast Channel (FAST, na sigla em inglês — Free Ad Supported Streaming) em novembro de 2023. Nasceu como desdobramento do Woohoo, emissora brasileira pioneira em esportes de ação que existe desde 2006. Agora, ao entrar na grade linear da Oi TV em HD, o canal ganha uma vitrine importante para alcançar o público de TV por assinatura tradicional — um nicho que as plataformas FAST sozinhas ainda não atingem com a mesma penetração no Brasil.

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Nove canais migram para HD

A atualização vai além da novidade. Os seguintes canais passam a ser exibidos em alta definição:

  • Prime Box Brazil
  • Music Box Brazil
  • Travel Box Brazil
  • Fashion TV
  • CNN Internacional
  • CNN en Español
  • Bloomberg
  • TVE Internacional
  • DW (en Español)

A lista mistura canais de lifestyle e cultura com emissoras internacionais de notícias e economia. Para quem acompanha Bloomberg ou CNN Internacional em telas maiores, a diferença de resolução é perceptível — especialmente nos tickers e infográficos que compõem boa parte da programação desses canais.

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Padrão da nova gestão

Essa não é a primeira rodada de upgrades desde que a Mileto Tecnologia assumiu a operação da Oi TV. Nas últimas semanas, a operadora já havia promovido migrações de canais como BandNews, Fish TV, TV Cultura, Futura e Cartoonito para HD. O ritmo acelerado sugere que a nova administração está priorizando qualidade técnica como diferencial competitivo num mercado em que a guerra de preços contra o streaming já não basta.

O cenário é claro: com as grandes plataformas de streaming investindo pesado em 4K e Dolby Atmos, manter canais em SD é praticamente um convite para o assinante cancelar. A Oi TV parece ter entendido o recado.

E você, já notou a diferença na qualidade dos canais da Oi TV, ou acha que a operadora ainda tem muito chão pela frente?

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