Vingança e milícia: O que vem aí na 6ª temporada de ‘Impuros’ no Disney+

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A série de ficção mais longeva do audiovisual brasileiro está de volta. No dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, o Disney+ lança a sexta temporada de “Impuros”, produção que se consolidou como um dos maiores sucessos globais do selo de conteúdos nacionais da plataforma.

Desta vez, a trama mergulha em um cenário de terra arrasada. Após o atentado contra sua família no final do quinto ano, Evandro (Raphael Logam) entra em um modo de autodestruição calculado: ele inicia um plano de vingança que pode derrubar antigos aliados e colocar em risco a soberania do seu império criminoso.

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O Novo Rival: Playboy entra em cena

A grande novidade desta temporada é a chegada de Bruno Gagliasso ao elenco. O ator interpreta Playboy, o violento líder do Comando que surge para desafiar a hegemonia de Evandro. O embate entre os dois personagens promete ser o fio condutor de uma temporada marcada por cenas de ação ainda mais intensas e um jogo político perigoso dentro das comunidades.

Enquanto isso, no lado da lei, Victor Morello (Rui Ricardo Diaz) vive um dilema ético ao se aliar a um grupo de ex-policiais milicianos para tentar derrubar o tráfico, contando com o apoio da filha Inês (Karize Brum) e do genro Afonso (João Vitor Silva).

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Ficção mais longeva do Brasil

Ao atingir a marca de seis temporadas, “Impuros” supera outros grandes sucessos e se torna a série de ficção mais duradoura do país. E o fôlego não para por aí: o Disney+ já confirmou a sétima temporada, cujas filmagens já estão em andamento no Rio de Janeiro.

O elenco conta ainda com os retornos de nomes fundamentais como Lorena Comparato (Geise), Sérgio Malheiros (Wilbert), Leandro Firmino (Gilmar) e MC Carol (Marcelão). A direção segue dividida entre Tomás Portella, René Sampaio e Tatiana Fragoso.