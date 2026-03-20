The Graham Norton Show encerra 33ª temporada com especial no Film&Arts

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Nesta sexta-feira, 20 de março, às 21h, o canal Film&Arts exibe o episódio que marca o encerramento da 33ª temporada de The Graham Norton Show. Seguindo a tradição de fechar o ciclo com o “suco” da temporada, o apresentador britânico apresenta o segundo volume de melhores momentos (Compilation Show 2).

Para quem não conseguiu acompanhar todos os episódios semanais, esta é a chance definitiva de ver as interações mais improváveis e as gargalhadas que dominaram o sofá vermelho nos últimos meses.

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Um Elenco de “Vingadores” e muito mais

O episódio final faz uma curadoria de luxo, reunindo momentos épicos com nomes que definem o entretenimento atual:

Universo Marvel e Ação : Chris Hemsworth, Chris Pratt, Idris Elba e o carismático Tom Hiddleston.

: Chris Hemsworth, Chris Pratt, Idris Elba e o carismático Tom Hiddleston. Ícones do Cinema : Margot Robbie, Halle Berry, Rachel McAdams e a lendária Laura Dern.

: Margot Robbie, Halle Berry, Rachel McAdams e a lendária Laura Dern. Novos Talentos : Jacob Elordi e Amanda Seyfried, que brilharam em suas passagens pelo sofá.

: Jacob Elordi e Amanda Seyfried, que brilharam em suas passagens pelo sofá. Humor e TV: Kaley Cuoco, Will Arnett e a dupla britânica Ant & Dec.

A lista ainda conta com nomes como Carey Mulligan, Stephen Graham e Erin Doherty, garantindo aquele equilíbrio perfeito entre o glamour de Hollywood e o humor ácido do Reino Unido.

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O adeus da Cadeira Vermelha

Além das entrevistas, o especial deve revisitar os melhores (e piores) relatos dos fãs na temida Cadeira Vermelha, onde anônimos tentam contar uma história boa o suficiente para não serem “ejetados” pelo apresentador ou seus convidados.

Com o fim desta temporada, o The Graham Norton Show entra em hiato para preparação de novos episódios, deixando o público com o desafio de encontrar outro apresentador capaz de fazer estrelas do calibre de Margot Robbie contarem segredos de bastidores com tanta naturalidade.