Claro e ZTE lançam novo set-top box 4K com Alexa no Brasil

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O mercado brasileiro de TV por internet acaba de ganhar um reforço de peso. A ZTE e a Claro anunciaram o lançamento do Z4KW6, um set-top box IP de nova geração com resolução 4K Ultra HD, voltado para assinantes do Claro TV+. A aposta é clara: entregar imagem em altíssima definição, controle por voz inteligente e conectividade robusta em um único aparelho — tudo num momento em que o IPTV legal cresce como alternativa às boxes piratas que a Anatel tenta combater.

O que o Z4KW6 traz de diferente

O aparelho promete qualidade de imagem superior, interação por voz sem necessidade de segurar o controle remoto (tecnologia far-field voice) e conectividade que mantém o streaming estável mesmo em horários de pico em casas com vários dispositivos conectados. Na prática, isso significa:

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Resolução 4K Ultra HD para conteúdo ao vivo e sob demanda

Alexa integrada, permitindo trocar canais, ajustar volume e fazer buscas por comando de voz

Wi-Fi 6 e entrada Ethernet, garantindo compatibilidade tanto com os planos tradicionais (via cabo coaxial) quanto com o Claro Box via internet

Bluetooth para o controle remoto, eliminando a necessidade de apontar para o aparelho

O design do Z4KW6 segue o padrão dos decodificadores mais recentes da Claro, com dois LEDs frontais — um indicando o estado de ligado/desligado e outro sinalizando o status da Alexa.

Por que isso importa para o mercado

O lançamento não é apenas um upgrade de hardware. Ele reflete a estratégia da Claro de fortalecer o ecossistema do Claro TV+ como plataforma de IPTV legal num país onde, segundo dados da Anatel, mais de 1,5 milhão de TV boxes infectadas com malware circulam no mercado paralelo. Ao empacotar 4K, assistente de voz e conectividade de última geração num dispositivo fornecido pela operadora, a Claro tenta convencer o consumidor de que a experiência oficial compensa o custo da assinatura.

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A ZTE, por sua vez, consolida sua presença no segmento de set-top boxes na América Latina. A fabricante chinesa já fornece equipamentos semelhantes para operadoras na Colômbia, Peru, Bolívia e outros mercados, e o Brasil representa um dos maiores potenciais de escala da região.

O cenário competitivo

O Claro TV+ compete num mercado cada vez mais fragmentado. De um lado, dispositivos de streaming avulsos como Fire TV Stick 4K e Roku oferecem flexibilidade sem vínculo com operadora. De outro, serviços de IPTV como o Zapping e o Globoplay com canais ao vivo disputam a atenção — e o bolso — do consumidor brasileiro. O diferencial da Claro é integrar canais lineares, apps de streaming e funcionalidades de smart TV num pacote fechado, com o Z4KW6 servindo como porta de entrada para todo o ecossistema.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre preço do equipamento para o consumidor final ou se haverá cobrança adicional para quem já é assinante do Claro TV+. Esses são dados que podem definir o real impacto comercial do lançamento.

E você, prefere investir num set-top box da operadora ou montar sua própria central de streaming com dispositivos avulsos?