A semana: Netflix traz Berlim, SUPERtontos e MMA ao vivo (10 a 16/5)

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A segunda semana cheia de maio é a uma das mais agitada do mês na Netflix. São dez estreias entre 11 e 16 de maio, num arco que vai de game show com Colin Jost a um evento de MMA ao vivo, passando pelo retorno mais aguardado do universo de La Casa de Papel. Para o assinante, é o tipo de janela em que vale a pena planejar a maratona com calendário aberto.

O eixo da semana são duas quintas-feiras seguidas: 14 e 15 de maio concentram quatro originais grandes, incluindo o spin-off Berlim e a Dama com Arminho, o k-drama Os SUPERtontos e o documentário sobre o caso Mackenzie Shirilla. No fim de semana, a transmissão ao vivo de Rousey vs. Carano fecha o ciclo e marca a estreia da Netflix no MMA — território que o streaming vinha namorando desde o boxe Paul vs. Tyson, em 2024.

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As estreias da semana

Pop Culture Jeopardy! – Temporada 2 (11 de maio): o spin-off de Jeopardy! migra do Prime Video para a Netflix com Colin Jost à frente. Times de três competidores disputam perguntas focadas em cultura pop. Novos episódios chegam todos os dias úteis até 5 de junho. A produção é da divisão de game shows da Sony Pictures Television, com Michael Davies como showrunner.

o spin-off de Jeopardy! migra do Prime Video para a Netflix com Colin Jost à frente. Times de três competidores disputam perguntas focadas em cultura pop. Novos episódios chegam todos os dias úteis até 5 de junho. A produção é da divisão de game shows da Sony Pictures Television, com Michael Davies como showrunner. The Puzzle Room with David Kwong (11 de maio): videopodcast em que o mentalista, mágico e construtor de palavras-cruzadas do New York Times propõe enigmas a duplas de celebridades. Cada episódio termina com um número de mentalismo. Estreia em meio à expansão da grade de podcasts da Netflix, que segundo a Samba TV alcançou 13% dos lares do streaming nos EUA no primeiro trimestre de 2026.

videopodcast em que o mentalista, mágico e construtor de palavras-cruzadas do New York Times propõe enigmas a duplas de celebridades. Cada episódio termina com um número de mentalismo. Estreia em meio à expansão da grade de podcasts da Netflix, que segundo a Samba TV alcançou 13% dos lares do streaming nos EUA no primeiro trimestre de 2026. Martin Short: Uma Vida de Comédia (12 de maio): documentário definitivo sobre o comediante canadense, com cinquenta anos de carreira condensados em um filme dirigido por Lawrence Kasdan (The Big Chill, Star Wars: O Império Contra-Ataca). Traz entrevistas com Steve Martin, Tom Hanks, John Mulaney e Catherine O’Hara — esta última, em material gravado antes de sua morte, em janeiro deste ano. Produção da Imagine Documentaries, com Ron Howard e Brian Grazer como produtores executivos.

documentário definitivo sobre o comediante canadense, com cinquenta anos de carreira condensados em um filme dirigido por Lawrence Kasdan (The Big Chill, Star Wars: O Império Contra-Ataca). Traz entrevistas com Steve Martin, Tom Hanks, John Mulaney e Catherine O’Hara — esta última, em material gravado antes de sua morte, em janeiro deste ano. Produção da Imagine Documentaries, com Ron Howard e Brian Grazer como produtores executivos. Untold Reino Unido: Jamie Vardy (12 de maio): primeiro de três episódios da nova vertente britânica da franquia Untold. O documentário acompanha a trajetória do atacante do Leicester, que saiu de uma fábrica e do futebol amador para ser peça-chave no título inglês de 2015/16, conquistado pelo clube com cotação de 5.000 para 1 nas casas de apostas. As outras duas partes (Liverpool de 2005 e Vinnie Jones) estreiam ao longo do mês.

primeiro de três episódios da nova vertente britânica da franquia Untold. O documentário acompanha a trajetória do atacante do Leicester, que saiu de uma fábrica e do futebol amador para ser peça-chave no título inglês de 2015/16, conquistado pelo clube com cotação de 5.000 para 1 nas casas de apostas. As outras duas partes (Liverpool de 2005 e Vinnie Jones) estreiam ao longo do mês. Quarentões em Crise – Temporada 2 (13 de maio): comédia holandesa baseada no formato espanhol Machos Alfa. A nova temporada acompanha Mike, Ivo, Daan e Greg em mais um capítulo da crise de masculinidade quarentona em meio ao avanço do empoderamento feminino no trabalho e nos relacionamentos. A primeira temporada figurou no top 10 da Netflix em vários países da Europa.

comédia holandesa baseada no formato espanhol Machos Alfa. A nova temporada acompanha Mike, Ivo, Daan e Greg em mais um capítulo da crise de masculinidade quarentona em meio ao avanço do empoderamento feminino no trabalho e nos relacionamentos. A primeira temporada figurou no top 10 da Netflix em vários países da Europa. A Greve da Seleção da França (13 de maio): documentário francês sobre o motim do ônibus na Copa de 2010, na África do Sul, quando os jogadores se recusaram a treinar após a expulsão de Nicolas Anelka. Pela primeira vez, os protagonistas do episódio falam abertamente sobre o que aconteceu nos bastidores. A imagem do ônibus parado virou símbolo do maior fiasco esportivo da história do futebol francês.

documentário francês sobre o motim do ônibus na Copa de 2010, na África do Sul, quando os jogadores se recusaram a treinar após a expulsão de Nicolas Anelka. Pela primeira vez, os protagonistas do episódio falam abertamente sobre o que aconteceu nos bastidores. A imagem do ônibus parado virou símbolo do maior fiasco esportivo da história do futebol francês. Berlim e a Dama com Arminho (15 de maio): o spin-off de La Casa de Papel retorna com Pedro Alonso. Desta vez, Berlim e Damián levam a gangue para Sevilha em um golpe que finge mirar a tela renascentista A Dama com Arminho, de Da Vinci, mas tem como alvo real o Duque e a Duquesa de Málaga. A primeira temporada — Berlin and the Jewels of Paris — fechou com 70% no Rotten Tomatoes (críticos) e 63% (audiência). Criação de Álex Pina e Esther Martínez Lobato.

o spin-off de La Casa de Papel retorna com Pedro Alonso. Desta vez, Berlim e Damián levam a gangue para Sevilha em um golpe que finge mirar a tela renascentista A Dama com Arminho, de Da Vinci, mas tem como alvo real o Duque e a Duquesa de Málaga. A primeira temporada — Berlin and the Jewels of Paris — fechou com 70% no Rotten Tomatoes (críticos) e 63% (audiência). Criação de Álex Pina e Esther Martínez Lobato. Os SUPERtontos (15 de maio): k-drama ambientado em 1999, em meio à paranoia do bug do milênio. Um grupo de moradores desajeitados de uma pequena cidade ganha superpoderes que não consegue controlar. Reunião do diretor Yoo In-sik com Park Eun-bin (Uma Advogada Extraordinária), com Cha Eun-woo no elenco. São oito episódios disponíveis de uma só vez.

k-drama ambientado em 1999, em meio à paranoia do bug do milênio. Um grupo de moradores desajeitados de uma pequena cidade ganha superpoderes que não consegue controlar. Reunião do diretor Yoo In-sik com Park Eun-bin (Uma Advogada Extraordinária), com Cha Eun-woo no elenco. São oito episódios disponíveis de uma só vez. Colisão: Acidente ou Homicídio? (15 de maio): documentário sobre o caso Mackenzie Shirilla. Em 2022, a jovem de 17 anos jogou seu carro a mais de 160 km/h contra um prédio em Strongsville, Ohio, matando o namorado e um amigo. Foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 15 anos, por homicídio qualificado. O filme reconstrói a investigação que transformou um aparente acidente em caso criminal.

documentário sobre o caso Mackenzie Shirilla. Em 2022, a jovem de 17 anos jogou seu carro a mais de 160 km/h contra um prédio em Strongsville, Ohio, matando o namorado e um amigo. Foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional após 15 anos, por homicídio qualificado. O filme reconstrói a investigação que transformou um aparente acidente em caso criminal. Ronda Rousey vs. Gina Carano (16 de maio): primeira luta de MMA ao vivo da história da Netflix, transmitida do Intuit Dome, em Los Angeles. Rousey (12-2) volta ao octógono após quase uma década contra Carano (7-1), em evento da Most Valuable Promotions. O card também tem Nate Diaz vs. Mike Perry e o brasileiro Philipe Lins contra Francis Ngannou na disputa dos pesos-pesados.

O que dá liga à semana

A Netflix concentrou em sete dias três pilares de sua estratégia de catálogo em 2026: nostalgia premium (Berlim, Rousey, Vardy, Martin Short), formatos de engajamento sem ficção (game shows, podcasts, true crime) e doramas asiáticos com elenco reconhecível. É praticamente um cardápio de degustação dos eixos editoriais da plataforma.

Para o mercado audiovisual, o evento do dia 16 talvez seja o mais relevante. A Netflix vinha testando lutas ao vivo desde Paul vs. Tyson, em novembro de 2024, e o card de Rousey vs. Carano marca a entrada formal do streaming no MMA — território historicamente dominado pela ESPN nos EUA, e pelo Combate no Brasil. A presença de Ngannou, ex-UFC e ex-PFL, e do brasileiro Philipe Lins reforça a ambição da MVP, promotora ligada a Jake Paul, em construir um circuito alternativo de relevância global.

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E você, vai abrir mão da maratona de Berlim para acompanhar a luta de Rousey ao vivo, ou ainda dá tempo de fazer as duas coisas?