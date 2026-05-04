Assinantes entram com processo contra fusão de Paramount e Warner Bros. Discovery

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Uma operação de US$ 110 bilhões está no centro de um processo federal nos Estados Unidos — e quem puxou o gatilho foram assinantes comuns, não grandes concorrentes. Um grupo de consumidores da Paramount+ entrou com ação em San Francisco para barrar a compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, alegando que a combinação destruiria a concorrência em mercados que vão do streaming às salas de cinema.

A lógica do processo é direta: juntas, as duas empresas controlariam um volume de conteúdo, distribuição e canais difícil de rivalizar. Do lado da Paramount Skydance, entram no pacote a Paramount Pictures, o Paramount+, a Pluto TV e uma grade robusta de canais a cabo como CBS, Nickelodeon, MTV, BET e Showtime. A WBD contribui com os estúdios Warner Bros., o HBO Max, a Discovery, HGTV e Food Network, entre outros.

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Três Mercados, Três Ameaças

Os autores da ação invocam a Seção 7 do Clayton Act — lei antitruste americana — e identificam três frentes de risco concreto:

Streaming premium: a entidade combinada teria poder de mercado suficiente para elevar preços de assinatura e impor condições mais duras aos consumidores.

a entidade combinada teria poder de mercado suficiente para elevar preços de assinatura e impor condições mais duras aos consumidores. Jornalismo televisivo nacional: a redução de players independentes poderia enfraquecer a diversidade editorial e a qualidade da informação disponível ao público.

a redução de players independentes poderia enfraquecer a diversidade editorial e a qualidade da informação disponível ao público. Distribuição cinematográfica: menos concorrentes significariam menos filmes lançados por ano, menor variedade de gêneros e orçamentos e, no fim, menos opções nas salas.

O Processo Vai Além da Fusão Atual

O que torna o caso ainda mais relevante é o alcance da ação. Os advogados dos consumidores contestam também a aquisição anterior da Paramount Global pela Skydance, argumentando que aquele negócio já eliminou a Skydance como concorrente independente na produção de conteúdo de alto nível — criando as condições para a consolidação atual.

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Se o tribunal aceitar os argumentos, os autores pedem dois resultados: uma liminar permanente bloqueando a compra da WBD e uma ordem para que a Paramount Skydance desfaça sua participação na própria Paramount Global. É, na prática, pedir para desmontar o castelo de cartas pelo alicerce.

Segundo analistas do setor, processos antitruste movidos por consumidores têm histórico difícil nas cortes americanas — mas o timing importa. Com o debate regulatório sobre concentração no audiovisual em alta nos EUA, a ação chega em momento de máxima atenção política ao tema.

E você, acredita que fusões desse porte beneficiam ou prejudicam quem assina streaming no dia a dia?