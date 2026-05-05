Oi TV muda a grade de novo — e dessa vez são 10 canais de uma tacada

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A Oi TV acaba de mexer de novo na sua grade — e dessa vez o pacote é generoso. O canal Oeste TV HD chega ao virtual 215, enquanto nove canais que antes operavam em definição padrão passam a ser exibidos em alta definição. O movimento confirma o ritmo acelerado de atualizações que a Mileto Tecnologia, atual gestora da operadora, vem imprimindo desde que assumiu o controle.

O que muda na prática

A adição da Oeste TV HD é a novidade mais visível. O canal, ligado ao portal de notícias e opinião Oeste, amplia a oferta jornalística da grade — um segmento que já conta com opções como CNN Brasil e GloboNews.

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Além da chegada do novo canal, nove emissoras que rodavam em SD ganham versão em HD:

Rede Brasil

Discovery Science

TV Rá-Tim-Bum

Tooncast

ChefTV+

CineBrasilTV

Woohoo

Sexy Hot

Playboy TV

A lista mistura canais infantis (Rá-Tim-Bum e Tooncast), nicho cultural (CineBrasilTV), esportes de ação (Woohoo) e conteúdo adulto (Sexy Hot e Playboy TV). Para o assinante, a diferença é perceptível especialmente em telas maiores, onde o sinal SD já entregava uma experiência bem aquém do aceitável.

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Estratégia clara: qualidade sobre quantidade

Essa não é a primeira rodada de upgrades desde que a Mileto Tecnologia assumiu a operação da Oi TV. Nas últimas semanas, canais como BandNews, Fish TV, TV Cultura, Futura e Cartoonito já haviam feito a mesma transição. O movimento abrange desde o jornalismo 24 horas até canais de nicho e transmissões esportivas.

A lógica por trás da estratégia é simples: num mercado em que Netflix, Prime Video e Disney+ já entregam 4K e Dolby Atmos como padrão, manter canais em SD é praticamente empurrar o assinante para o botão de cancelamento. A Mileto parece ter entendido que não precisa necessariamente ampliar o número bruto de canais — basta melhorar a experiência do que já está na grade.

Com a atualização, a Oi TV passa a operar com 125 canais em HD contra apenas 22 em SD, segundo dados do Line-UP. A proporção mostra que o ciclo de migração está em fase avançada, mas ainda há espaço para novas rodadas.

E você, acha que a Oi TV está no caminho certo ao priorizar HD, ou preferia ver mais canais novos entrando na grade?