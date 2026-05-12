CNN en Español renova marca e lança canal ‘CNN Noticias’

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​A CNN en Español anunciou uma renovação completa de sua imagem, apresentando um novo logotipo e uma integração mais estreita com o ecossistema global da CNN. A mudança estratégica visa fortalecer a expansão multiplataforma da rede, adaptando-se diretamente aos novos hábitos de consumo de informação das audiências de língua espanhola.

​Segundo Penny Manis, vice-presidente de Estratégia Editorial e de Conteúdo da rede, a evolução busca alinhar o jornalismo da marca aos locais onde o público consome notícias com maior frequência hoje em dia.

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​Um dos pilares desta nova fase é o reposicionamento de seu canal de streaming gratuito com suporte publicitário (FAST), que passa a se chamar CNN Noticias. O movimento aproveita o rápido crescimento deste formato no mercado: desde meados de fevereiro, o número de espectadores no canal FAST dobrou.

O crescimento foi impulsionado pelo interesse em notícias de última hora, com destaque para eventos no México, Venezuela e Irã.

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​Os resultados de 2025-26 mostram que a rede vive um momento de forte expansão, superando o desempenho de anos anteriores:

​ Alcance na TV Linear: O alcance total de espectadores na programação tradicional cresceu mais de 52% em todas as faixas horárias.

O alcance total de espectadores na programação tradicional cresceu mais de em todas as faixas horárias. ​ Expansão Digital: No final de abril, o portal digital registrou um aumento de 25% em visitantes únicos mensais na comparação ano a ano.

No final de abril, o portal digital registrou um aumento de em visitantes únicos mensais na comparação ano a ano. ​Engajamento: Além do volume de acessos, a rede registrou um nível de interação significativamente maior com seu público digital.

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