HBO e Telecine: as estreias de sábado (9/5) que valem o play

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Neste sábado, 9 de maio, HBO e Telecine Premium ocupam o horário nobre com programações que não poderiam ser mais diferentes entre si: de um lado, um thriller político perturbador sobre o colapso dos Estados Unidos; do outro, uma comédia brasileira afetuosa sobre o caos da maternidade. Os dois filmes já estão disponíveis no streaming para quem não quiser esperar a telinha.

HBO: Guerra Civil

Dirigido por Alex Garland, o longa acompanha uma equipe de fotojornalistas militares que percorre os Estados Unidos em direção a Washington enquanto facções rebeldes convergem para tomar o poder. O retrato é propositalmente omisso quanto às causas do conflito — o foco não é a política, mas o olhar de quem documenta o horror sem tomar partido.

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O filme chegou ao circuito em 2024 como um dos lançamentos mais comentados do ano. A recepção da crítica foi muito positiva, com 88% de aprovação no Rotten Tomatoes. No IMDb, a nota é 7,0. O consenso da crítica elogia a tensão visceral da narrativa e as atuações de Kirsten Dunst e Cailee Spaeny, mas parte do público apontou a deliberada neutralidade política como limitação — o filme não explica o porquê da guerra, apenas a atravessa.

Para os críticos, o que parecia um equívoco político no trailer revelou-se, no filme, algo muito mais astuto e plausível do que o esperado. É um longa que incomoda por design — e que ganha camadas extra num momento em que a polarização nos EUA é tema global.

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Telecine Premium: Mãe Fora da Caixa

Do outro lado da grade, o Telecine aposta em território doméstico — literalmente. Mãe Fora da Caixa é um filme brasileiro de comédia dirigido por Manuh Fontes, inspirado no best-seller homônimo de Thaís Vilarinho. Miá Mello interpreta Manu, uma mulher acostumada a ter tudo sob controle, até a chegada da primeira filha virar sua rotina de cabeça para baixo. Ao seu lado está Danton Mello no papel de André, um marido leve e aventureiro que encara a paternidade com encanto e espanto.

Miá Mello acompanhou a adaptação da obra desde a montagem teatral e supervisionou o roteiro do filme, o que confere ao projeto uma autenticidade difícil de fabricar. O resultado é um longa que não romantiza a maternidade — o grande trunfo do filme é abordar gestação, maternidade e puerpério de maneira direta e sem idealizações.

O filme não possui nota consolidada no Rotten Tomatoes até o momento desta publicação. No IMDb, a produção conta com avaliações do público ainda em formação. A recepção nos cinemas, no entanto, foi calorosa: espectadores no AdoroCinema deram ao filme 4,6 de 5 estrelas.

Dois filmes, dois ritmos, uma noite cheia na TV paga — e os dois já disponíveis no streaming para maratonar quando quiser.

E você, vai preferir a tensão de Guerra Civil ou o caos adorável de Mãe Fora da Caixa?