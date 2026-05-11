Pluto TV adiciona um novo canal que é pura adrenalina

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A Pluto TV acaba de anunciar a expansão de sua grade com um reforço de peso para os fãs de esportes de ação e cultura jovem. A Red Bull TV agora faz parte do line-up de canais da plataforma, oferecendo uma programação focada em competições globais, documentários de aventura e eventos ao vivo. O canal já está presente em outras plataformas FAST, como Samsung TV Plus, TCL Channel, VIDAA tv, MovieArk, Whale TV+, entre outras.

A parceria permite que a Pluto TV leve aos seus usuários o vasto portfólio da marca austríaca, conhecida por apoiar os atletas mais audaciosos do planeta e organizar eventos que desafiam os limites humanos.

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O novo canal chega com uma curadoria que vai além das transmissões esportivas tradicionais. Os espectadores terão acesso a:

Competições de Elite: Cobertura de eventos mundiais de mountain bike (MTB), surf, skate, snowboard e as famosas competições de saltos em penhascos ( Cliff Diving ). Publicidade

Documentários Exclusivos: Histórias de superação e bastidores da vida de atletas radicais de alto rendimento.

Cultura e Música: Além dos esportes, o canal exibe festivais de música, competições de dança (como o Red Bull BC One) e conteúdos focados em estilo de vida e tecnologia.

Eventos ao Vivo: Acesso direto a grandes momentos do calendário esportivo global da Red Bull, tudo sem custos e sem necessidade de assinatura.

Para acessar o novo conteúdo, basta procurar pelo canal na grade linear do aplicativo Pluto TV em Smart TVs, smartphones (iOS e Android) ou diretamente pelo navegador.