‘Isso não é um talk show’: Carioca está de volta em atração solo na Jovem Pan

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A Jovem Pan anunciou oficialmente o retorno de Márvio Lúcio, conhecido como Carioca do programa “Pânico”, à sua grade de programação após oito anos. O humorista chega para comandar o “Isso não é um talk show”, nova atração de entretenimento que será exibida de terça a sexta-feira, sempre às 22h30, com uma hora de duração. A data oficial de estreia ainda não foi divulgada.

Inspirado em grandes formatos globais, o programa promete misturar entrevistas, humor, música e uma forte interação com o público. O objetivo é criar um ambiente dinâmico que permita a integração orgânica de marcas dentro do conteúdo, posicionando a atração como uma importante vitrine para o mercado publicitário.

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O projeto foi estruturado com um modelo comercial robusto, indo além das vinhetas e comerciais tradicionais. Além da TV, o “Isso não é um talk show” contará com uma distribuição multiplataforma, integrando o ambiente digital e as plataformas proprietárias da Jovem Pan para maximizar o alcance e o engajamento da audiência.