Prime Video lança ‘Clips’, feed exclusivo de vídeos curtos

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O Amazon Prime Video acaba de anunciar a expansão do Clips, um feed de vídeos curtos e roláveis projetado para transformar a maneira como os usuários descobrem novos conteúdos. Após um período de testes focado em destaques da NBA durante a temporada 2025-26, a funcionalidade agora abrange momentos icônicos de filmes e séries de todo o catálogo da plataforma.

Inicialmente, o Clips está sendo liberado para clientes selecionados nos Estados Unidos (iOS, Android e tablets Fire), com a previsão de disponibilidade total para todos os dispositivos móveis até o final deste verão.

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A novidade faz parte de um esforço da Amazon para otimizar a experiência móvel. Segundo Brian Griffin, diretor de experiências globais de aplicativos do Prime Video, o objetivo é tornar a descoberta de conteúdo “o mais simples e fluida possível”, oferecendo trechos personalizados que se adaptam aos interesses de cada espectador.

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Como funciona?

Ao abrir o aplicativo móvel do Prime Video, os usuários encontrarão um carrossel dedicado ao Clips na página inicial. Ao tocar em qualquer vídeo, a plataforma abre um feed vertical em tela cheia, formato comum em redes sociais como TikTok e Instagram, onde é possível navegar por diversos trechos.

Ação Imediata: A partir de cada clipe, o usuário pode assistir ao título completo, alugar ou comprar a obra, adicionar à lista de desejos (Watchlist) ou dar um “curtir”.

Personalização: O feed é atualizado constantemente com base no histórico de visualização do usuário.

Compartilhamento Facilitado: É possível enviar clipes específicos para amigos via apps de mensagem ou redes sociais. O destinatário recebe um link direto para o vídeo dentro do app do Prime Video.

Foco na experiência mobile

O lançamento do Clips acompanha outras melhorias recentes para smartphones, como a reprodução automática de trailers durante a navegação, imagens verticais que permitem visualizar 50% mais títulos na tela simultaneamente e um player redesenhado que facilita o acesso a detalhes do elenco e curiosidades sem interromper a exibição.