Telecine Premium anuncia ‘Superestreias’ de fevereiro; confira os destaques

O canal de TV por assinatura Telecine Premium preparou uma seleção de peso para suas tradicionais “Superestreias” de fevereiro de 2026. Mantendo o compromisso de trazer os principais títulos do cinema mundial e nacional para a TV por assinatura, o canal apresenta quatro filmes inéditos, exibidos sempre aos sábados, às 22h. A grade do mês transita entre o drama biográfico, o terror psicológico e o cinema de gênero brasileiro.

A programação começa no dia 7 com “Bob Marley: One Love”. O longa mergulha na trajetória do rei do reggae, desde suas raízes em Trenchtown até a ascensão como ícone global. Mais do que uma retrospectiva musical, o filme destaca o papel de Marley como ativista político e sua luta pela paz na Jamaica, explorando os altos e baixos de uma das carreiras mais influentes do século XX.

No sábado seguinte, dia 14, o destaque é o aguardado “O Quarto do Pânico”. Trata-se da adaptação brasileira do clássico Panic Room, de David Fincher. Sob a direção de Gabriela Amaral Almeida — um dos maiores nomes do cinema de horror e suspense no Brasil (O Animal Cordial) —, a trama acompanha mãe e filha em uma luta desesperada pela sobrevivência contra invasores. O diferencial desta versão é o olhar autoral de Gabriela, que deve trazer novos contornos de tensão para o cenário nacional.

A segunda metade do mês é dedicada ao medo e à ação. No dia 21, o terror toma conta com “O Ritual” (The Ritual), que narra o perigoso exorcismo de uma mulher possuída, conduzido por dois padres com visões de fé conflitantes. Para fechar o mês, no dia 28, a adrenalina sobe com “Farejando Vingança 2” (Muzzle: City of Wolves), que traz de volta o ex-policial K-9 Jake e seu parceiro canino Argos em uma jornada visceral de justiça após um ataque brutal à sua família.

Além da exibição no canal linear, todos os títulos das Superestreias ficam disponíveis no catálogo do Telecine, dentro do Globoplay e nas operadoras parceiras, logo após a exibição original. A estratégia visa consolidar o sábado à noite como o momento nobre do cinema na televisão, oferecendo opções para diversos perfis de público, do fã de música ao entusiasta do cinema de gênero.