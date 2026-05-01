HBO e Telecine: as estreias de sábado (2/5) que valem o play

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A noite desta sexta para sábado promete movimentar a TV paga. A partir das 22h do dia 2 de maio, Telecine Premium e HBO exibem dois filmes com perfis completamente distintos — um para quem quer rir alto, outro para quem prefere um romance intenso e visualmente exuberante. E o melhor: os dois já estão disponíveis no streaming para quem não quiser esperar.

Telecine Premium: Agentes Muito Especiais

Inspirado em uma ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella, Agentes Muito Especiais é protagonizado por Majella e Pedroca Monteiro, com Dira Paes como vilã. A trama acompanha Jeff e Johnny, dois policiais gays que precisam se infiltrar numa penitenciária para desmantelar o temido Bando da Onça — e provar, de quebra, que merecem respeito na corporação.

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A ideia original partia da premissa de que Paulo Gustavo e Majella, enquanto homossexuais, tinham direito a uma série de ação que funcionasse como paródia dos filmes policiais brasileiros e americanos. A morte prematura de Gustavo impediu que o projeto saísse do papel pelas mãos dele — mas Majella e Pedroca Monteiro finalmente trouxeram a visão à vida.

O resultado agradou ao público. O filme obteve 75% de aprovação no Rotten Tomatoes com base em resenhas preliminares. No IMDb, a nota é 6,0. A crítica especializada elogiou a química da dupla principal, mas apontou tropeços no ritmo da primeira meia hora — o filme só ganha fôlego de verdade quando Jeff e Johnny finalmente se infiltram no presídio.

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HBO: O Morro dos Ventos Uivantes

Quem quiser algo mais denso na programação da HBO terá O Morro dos Ventos Uivantes (Wuthering Heights), a nova adaptação da diretora Emerald Fennell — a mesma de Saltburn e Bela Vingança. Margot Robbie e Jacob Elordi vivem Catherine Earnshaw e Heathcliff, respectivamente, com Robbie também na produção executiva pelo selo LuckyChap Entertainment.

A produção não é uma adaptação convencional do clássico de Emily Brontë. Fennell declarou querer recriar a sensação de uma adolescente lendo o livro pela primeira vez — e isso se traduz em uma versão carnal, estilizada e deliberadamente provocadora. O filme estreou nos cinemas em 13 de fevereiro de 2026 e foi lançado nas plataformas digitais em 31 de março, arrecadando mais de US$ 241 milhões nas bilheterias globais.

A recepção da crítica foi dividida. O longa registra 71% no Rotten Tomatoes e 60% no Metacritic. No IMDb, a nota é 6,2. O consenso aponta beleza visual inegável e atuações comprometidas — especialmente de Robbie —, mas questiona a profundidade narrativa. Para quem curte a estética sensorial de Fennell, vale cada minuto. Para os fãs fiéis do romance gótico original, pode decepcionar.

Dois filmes, dois universos, uma noite inteira de TV paga com o que há de melhor no cinema nacional e no blockbuster internacional.

E você, vai preferir rir com Majella e Pedroca ou se perder nos moors com Margot Robbie e Jacob Elordi?