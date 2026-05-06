Veja quais realities chegam à HBO Max em maio

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O mês de maio promete fortes emoções para os fãs de produções da vida real na HBO Max. A plataforma reforça seu catálogo com a estreia de duas produções que exploram os limites físicos e emocionais do ser humano: a segunda temporada de Quilos Mortais Brasil e o inédito Largados e Pelados – Campeões do Mundo.

A partir do dia 7 de maio, o público poderá acompanhar a nova fase de Quilos Mortais Brasil. Com direção geral de Marília Portella, a série documental mantém seu foco humanizado e educativo sobre a obesidade severa. Ao longo de seis episódios, seis médicos acompanham a jornada de pacientes que buscam a cirurgia bariátrica para retomar o controle de suas vidas.

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Já no dia 24 de maio, a adrenalina sobe com a estreia de Largados e Pelados – Campeões do Mundo. Pela primeira vez, a franquia coloca o orgulho nacional em jogo em uma competição global de sobrevivência. O programa reúne especialistas de diversos países, incluindo uma dupla brasileira, que enfrentarão os terrenos brutais da África do Sul em busca de um prêmio em dinheiro recorde para o formato.

Outros realities que chegam em maio!

90 Dias para Casar, Temporada 7 | 3 de maio

90 Dias para Casar, Temporada 11 | 3 de maio

De Casa Nova, Temporada 9 | 13 de maio

Onde Estiver Estarei: Uma Paixão Rubro-negra | 28 de maio

MasterChef Brasil, Temporada 13 | 29 de maio