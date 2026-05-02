Shakira toma Copacabana — e a Globo vai transmitir tudo ao vivo

Copacabana recebe neste sábado (2) um dos maiores shows da música latina dos últimos anos — e quem não estiver na praia não vai ficar de fora. A Globo montou uma cobertura multiplataforma para transmitir a apresentação de Shakira ao vivo, com seis nomes à frente das câmeras espalhados pela orla carioca.
O evento, que já ganhou o apelido de “Shakicabana” nas redes, faz parte da turnê Las Mujeres Ya No Lloran e deve reunir multidões na praia mais famosa do país. A transmissão começa às 21h20 no Multishow e no Globoplay — aberto para não assinantes —, com a TV Globo entrando na sequência, logo após Três Graças.
Quem apresenta e em qual plataforma
A divisão de apresentadores segue a lógica de cada canal:
- TV Globo: Kenya Sade, Ana Clara e Milton Cunha conduzem a transmissão principal, cada um com um papel definido — análise de carreira, energia ao vivo e contato direto com o público na areia.
- Multishow: Laura Vicente e Dedé Teicher alternam entre pontos de ancoragem, com Magá Moura mergulhada na experiência da plateia.
- Redes sociais do Multishow: A ex-BBB Samira assume o comando digital, com conteúdos especiais sobre o universo da artista.
- Redes da TV Globo: As ex-BBBs Chaiany e Pitel já esquentam o público nesta sexta (1), e a vencedora do BBB 26, Ana Paula Renault, se junta à dupla no sábado.
Digital também entra no jogo
A cobertura se estende ao g1, com editoria especial “Show da Shakira” reunindo informações de serviço, notícias em tempo real e vídeos dos melhores momentos. O gshow cobre a movimentação na cidade, bastidores e repercussão nas redes.
Após o show ao vivo, o Multishow ainda exibe Shakira: El Dorado Tour — para quem quiser manter o ritmo ligado.
Todas as cotas comerciais esgotadas
O projeto comercial da cobertura esgotou as oito cotas disponíveis. Corona, Santander, Zé Delivery e 99 renovaram o patrocínio, enquanto Gemini (IA do Google) e BetMGM estreiam na iniciativa. No pacote digital, Dove manteve a parceria ao lado da estreante Beats.
É raro ver um evento popular esgotar patrocínios com tanta antecedência — sinal de que o mercado leu bem o tamanho do fenômeno.
