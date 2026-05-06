Fim dos menus? Streaming estreia no ChatGPT em formato inédito

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O cenário do streaming na França acaba de dar um passo histórico em direção à forma como o público consome conteúdo digital. Em uma parceria inédita, o grupo M6 e a OpenAI anunciaram o lançamento do aplicativo M6+ diretamente na ChatGPT Store. Esta movimentação marca a primeira integração de uma plataforma de vídeo sob demanda em um ecossistema de inteligência artificial conversacional no país.

O serviço M6+, que funciona como um hub gratuito de streaming, concentra produções de canais como M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première e Téva. Ao todo, a plataforma oferece milhares de horas de programação que agora podem ser exploradas através do processamento de linguagem natural do ChatGPT. A proposta central da colaboração é eliminar as tradicionais barreiras de navegação. Em vez de se perder em menus complexos ou depender de algoritmos de recomendação estáticos, o espectador pode agora simplesmente “conversar” com a plataforma.

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Através de uma interface baseada em diálogos, o usuário expressa seus desejos de forma orgânica, citando humores, gêneros específicos, atores favoritos ou temas complexos. A inteligência artificial da OpenAI interpreta essas intenções e apresenta sugestões personalizadas de forma imediata, garantindo uma descoberta de conteúdo muito mais fluida e assertiva.

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Essa integração reflete a estratégia de transformação da M6, que busca se posicionar na vanguarda da tecnologia aplicada ao entretenimento. Ao permitir que a descoberta de conteúdo seja guiada pela fala ou texto natural, a parceria com a OpenAI abre caminho para um novo padrão de consumo, onde a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta de entrega e passa a ser uma curadora inteligente e proativa.