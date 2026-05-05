YouTube bate recorde e prova que é o rei do vídeo no mundo

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O YouTube continua expandindo sua dominância no mercado de vídeo e publicidade digital. No primeiro trimestre de 2026, a plataforma gerou US$ 9,88 bilhões em vendas de anúncios, um aumento de 10,7% em relação ao ano anterior. E a força vai muito além da publicidade: em 2025, a plataforma gerou mais de US$ 60 bilhões em receita total (incluindo assinaturas), consolidando-se como o maior player da indústria em termos de receita de entretenimento.

A controladora da Google e do YouTube apresentou resultados que superaram as previsões globais:

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Receita Total: US$ 109,9 bilhões (alta de 22%).

Lucro Líquido: US$ 62,6 bilhões (US$ 5,11 por ação). Publicidade

Receita de Anúncios Google: Cresceu 15,5%, atingindo US$ 77,25 bilhões.

Google Cloud: Crescimento de 63%, com um backlog de mais de US$ 460 bilhões.

O CEO Sundar Pichai destacou que a Google agora conta com mais de 350 milhões de assinantes. Os principais motores desse crescimento foram o YouTube Music, o YouTube Premium e o Google One. No primeiro trimestre, os serviços de música e premium do YouTube tiveram o maior aumento trimestral de sua história, mesmo após reajustes de preços nos Estados Unidos.

A ferramenta de busca da Google atingiu um recorde histórico de consultas, impulsionada pelas novas experiências de IA, enquanto o Gemini garantiu o melhor trimestre da história para os planos de IA voltados ao consumidor.