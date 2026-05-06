Mundo: streaming esportivo confirma fechamento e vai devolver dinheiro a assinantes

O mercado de streaming esportivo na Espanha está prestes a perder um de seus players mais conhecidos. A plataforma LALIGA+ confirmou oficialmente que colocará um fim às suas operações, encerrando uma trajetória de quase dez anos como vitrine digital para múltiplas disciplinas esportivas que, muitas vezes, ficavam fora dos holofotes da mídia tradicional. Em comunicado realizado através de suas redes sociais, o serviço expressou ‘orgulho’ pelo caminho percorrido e agradeceu à comunidade de usuários que acompanhou o projeto durante esse período.

O fechamento definitivo está agendado para o dia 30 de junho. Para garantir a transparência no processo, os atuais assinantes receberão informações detalhadas sobre o encerramento, incluindo o procedimento de devolução automática de suas quotas.

Desde o seu lançamento, a LALIGA+ buscou se posicionar de forma estratégica no ecossistema audiovisual espanhol; embora operasse sob a chancela da LaLiga, seu foco nunca foi competir diretamente com as transmissões milionárias do futebol profissional, mas sim dar visibilidade a esportes de menor destaque na mídia.

Ao longo de sua história, o catálogo da plataforma foi um refúgio para fãs de handebol, futsal, basquete, rugby, vôlei e até esportes emergentes. O diferencial estava no modelo híbrido, que oferecia uma parte considerável do conteúdo de forma gratuita e outra mediante assinatura, facilitando o acesso via web, dispositivos móveis e TVs conectadas.

Enquanto o mercado de streaming esportivo se concentra cada vez mais em grandes operadoras (com mensalidades que giram em torno de 9,99 euros ou mais), a LALIGA+ manteve-se fiel à proposta de difusão e crescimento de audiência para competições alternativas.